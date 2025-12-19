Language
    तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी व्यवस्था लागू, 100 ट्रेनों में होगी शुरुआत; यहां देखें पूरी लिस्ट

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    तत्काल टिकट बुकिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ओटीपी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा फिलहाल 100 ट्रेनों में शुरू की जाएगी। इस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षित टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। 18 दिसंबर से 100 चयनित ट्रेनों में पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पीआरएस काउंटरों पर प्रभावी होगी।

    नई व्यवस्था के तहत, तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ओटीपी के सत्यापन के बाद ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग, दलालों की गतिविधियों और अवैध टिकट बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी।

    इन ट्रेनों में लागू होगी ओटीपी व्यवस्था:

    ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली पवन एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस, राज्यरानी एक्सप्रेस और हाटे बाजार एक्सप्रेस सहित चयनित 100 ट्रेनों में लागू की जा रही है।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने में अधिक सुविधा होगी और टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। डिजिटल सत्यापन प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि तत्काल टिकट का लाभ सही यात्री तक ही पहुंचे।

    यात्रियों की सुविधा और उनके हितों की सुरक्षा भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रियों से अपील है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय सही और सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि ओटीपी सत्यापन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। - ज्योति प्रकाश मिश्रा, मंडल रेल प्रबंधक।

    यहां देखें पूरी लिस्ट-

    क्रमांक ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम
    1 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
    2 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस
    3 12533 पुष्पक एक्सप्रेस
    4 22503 डिब्रूगढ़-विवेक एक्सप्रेस
    5 22537 खुशीनगर एक्सप्रेस
    6 20104 एएमएच-एलटीटी एक्सप्रेस
    7 11055 गोदान एक्सप्रेस
    8 12834 हावड़ा-एडीआइ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
    9 12863 हावड़ा-एसएमवीएल एक्सप्रेस
    10 19038 अवध एक्सप्रेस
    11 12130 आजाद हिंद एक्सप्रेस
    12 19489 एडीआइ-गोरखपुर एक्सप्रेस
    13 22504 विवेक एक्सप्रेस
    14 11062 जयनगर-एलटीटी पवन एक्सप्रेस
    15 12321 मुंबई मेल
    16 12839 चेन्नई मेल
    17 11061 एलटीटी-जयनगर पवन एक्सप्रेस
    18 12810 हावड़ा-सीएमएसटी मेल
    19 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस
    20 16220 टीपीटीवाइ-सीएमएनआर एक्सप्रेस
    21 18409 जगन्नाथ एक्सप्रेस
    22 16188 इआरएस-केआइके एक्सप्रेस
    23 16593 एसबीसी-नंदेद एक्सप्रेस
    24 22482 डीइइ-जेयू एसएफ एक्सप्रेस
    25 20423 पतालकोट एसएफ एक्सप्रेस
    26 18611 आरएनसी-बीएसबीएस एक्सप्रेस
    27 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस
    28 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस
    29 19015 सौराष्ट्र एक्सप्रेस
    30 15084 एफबीडी-सीपीआर एक्सप्रेस
    31 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल
    32 18117 राजरानी एक्सप्रेस
    33 22638 वेस्टकोस्ट एक्सप्रेस
    34 13164 हाटे बाजार एक्सप्रेस
    35 17030 एचवाइबी-बीजेपी एक्सप्रेस
    36 13403 वनांचल एक्सप्रेस
    37 18234 नर्मदा एक्सप्रेस
    38 19344 पंचवेली एक्सप्रेस
    39 17302 बीजीएम-एमवाइएस एक्सप्रेस
    40 13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस
    41 19005 सूरत-बीएसएल एक्सप्रेस
    42 18624 एचटीई-आइपीआर एक्सप्रेस
    43 17479 पुरी-एचपीटीवाइ एक्सप्रेस
    44 15609 जीएचवाइ-एसएनजी एक्सप्रेस
    45 13189 एसडीएएच-बीएलजीटी एक्सप्रेस
    46 17225 अमरावती एक्सप्रेस
    47 13146 आरडीपी-केओएए एक्सप्रेस
    48 14053 हिमाचल एक्सप्रेस
    49 18451 तपश्विनी एक्सप्रेस
    50 19255 सूरत-महुआ एक्सप्रेस
    51 13163 हाटे बाजार एक्सप्रेस
    52 17064 अजना एक्सप्रेस
    53 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस
    54 14164 संगम एक्सप्रेस
    55 13154 गौर एक्सप्रेस
    56 16328 जीयूवी-एमडीयू एक्सप्रेस
    57 16187 केआइके-इआरएस एक्सप्रेस
    58 18616 केआरआइवाइए-वाइएजीए एक्सप्रेस
    59 57405 टीपीटीवाइ-केआरवाइपी एक्सप्रेस
    60 12191 एनजेडएम-बीजेपी एक्सप्रेस
    61 18107 इंटरसिटी एक्सप्रेस
    62 17249 टीपीटीवाइ-सीसीटी एक्सप्रेस
    63 14814 बीपीएल-जेयू एक्सप्रेस
    64 18410 एसआरआइ-जगन्नाथ एक्सप्रेस
    65 53178 एलजीएल-एसडीएएच पीएसजीएन एक्सप्रेस
    66 13142 टीइइएसटए-टीओआरएसएचए एक्सप्रेस
    67 18242 एबीकेपी-डीयूआरजी एक्सप्रेस
    68 14088 रूनीचा एक्सप्रेस
    69 15610 संघी एक्सप्रेस
    70 18452 तपश्विनी एक्सप्रेस
    71 13029 हावड़ा-एमकेए एक्सप्रेस
    72 11029 कोयना एक्सप्रेस
    73 14236 बीइ-बीएसबी एक्सप्रेस
    74 11025 पुणे-एएमआइ एक्सप्रेस
    75 15092 टीपीयू-डीओजेड एक्सप्रेस
    76 15960 कामरूप एक्सप्रेस
    77 13329 गंगादामोदर एक्सप्रेस
    78 17029 बीजेपी-एचवाइबी एक्सप्रेस
    79 20424 पतालकोट एक्सप्रेस
    80 18518 वीएसकेपी-केआरबीए एक्सप्रेस
    81 19315 वीरभूमि एक्सप्रेस
    82 13330 गंगादामोदर एक्सप्रेस
    83 12157 हूतातमा एक्सप्रेस
    84 18623 आइपीआर-हटिया एक्सप्रेस
    85 15611 आरएनवाइ-एससीएल एक्सप्रेस
    86 15206 चित्रकुट एक्सप्रेस
    87 13205 जनहित एक्सप्रेस
    88 15003 चौरीचौरा एक्सप्रेस
    89 13153 गौर एक्सप्रेस
    90 13033 हावड़ा-केआइआर एक्सप्रेस
    91 15205 चित्रकुट एक्सप्रेस
    92 18626 एचटीइ-पीआरएनसी एक्सप्रेस
    93 12466 रणथम्बोर एक्सप्रेस
    94 19223 एसबीआइबी-जेएटी एक्सप्रेस
    95 11906 एचएसएक्स-एजीसी एक्सप्रेस
    96 17343 जीएनटी-आरजीडीए एक्सप्रेस
    97 12465 रणथम्बूर एक्सप्रेस
    98 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस
    99 14235 बीएसबी-बीइ एक्सप्रेस
    100 19241 दुर्ग-एबीकेपी एक्सप्रेस