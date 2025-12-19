तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी व्यवस्था लागू, 100 ट्रेनों में होगी शुरुआत; यहां देखें पूरी लिस्ट

1 19045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस

2 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस

3 12533 पुष्पक एक्सप्रेस

4 22503 डिब्रूगढ़-विवेक एक्सप्रेस

5 22537 खुशीनगर एक्सप्रेस

6 20104 एएमएच-एलटीटी एक्सप्रेस

7 11055 गोदान एक्सप्रेस

8 12834 हावड़ा-एडीआइ सुपरफास्ट एक्सप्रेस

9 12863 हावड़ा-एसएमवीएल एक्सप्रेस

10 19038 अवध एक्सप्रेस

11 12130 आजाद हिंद एक्सप्रेस

12 19489 एडीआइ-गोरखपुर एक्सप्रेस

13 22504 विवेक एक्सप्रेस

14 11062 जयनगर-एलटीटी पवन एक्सप्रेस

15 12321 मुंबई मेल

16 12839 चेन्नई मेल

17 11061 एलटीटी-जयनगर पवन एक्सप्रेस

18 12810 हावड़ा-सीएमएसटी मेल

19 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस

20 16220 टीपीटीवाइ-सीएमएनआर एक्सप्रेस

21 18409 जगन्नाथ एक्सप्रेस

22 16188 इआरएस-केआइके एक्सप्रेस

23 16593 एसबीसी-नंदेद एक्सप्रेस

24 22482 डीइइ-जेयू एसएफ एक्सप्रेस

25 20423 पतालकोट एसएफ एक्सप्रेस

26 18611 आरएनसी-बीएसबीएस एक्सप्रेस

27 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस

28 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस

29 19015 सौराष्ट्र एक्सप्रेस

30 15084 एफबीडी-सीपीआर एक्सप्रेस

31 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल

32 18117 राजरानी एक्सप्रेस

33 22638 वेस्टकोस्ट एक्सप्रेस

34 13164 हाटे बाजार एक्सप्रेस

35 17030 एचवाइबी-बीजेपी एक्सप्रेस

36 13403 वनांचल एक्सप्रेस

37 18234 नर्मदा एक्सप्रेस

38 19344 पंचवेली एक्सप्रेस

39 17302 बीजीएम-एमवाइएस एक्सप्रेस

40 13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस

41 19005 सूरत-बीएसएल एक्सप्रेस

42 18624 एचटीई-आइपीआर एक्सप्रेस

43 17479 पुरी-एचपीटीवाइ एक्सप्रेस

44 15609 जीएचवाइ-एसएनजी एक्सप्रेस

45 13189 एसडीएएच-बीएलजीटी एक्सप्रेस

46 17225 अमरावती एक्सप्रेस

47 13146 आरडीपी-केओएए एक्सप्रेस

48 14053 हिमाचल एक्सप्रेस

49 18451 तपश्विनी एक्सप्रेस

50 19255 सूरत-महुआ एक्सप्रेस

51 13163 हाटे बाजार एक्सप्रेस

52 17064 अजना एक्सप्रेस

53 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस

54 14164 संगम एक्सप्रेस

55 13154 गौर एक्सप्रेस

56 16328 जीयूवी-एमडीयू एक्सप्रेस

57 16187 केआइके-इआरएस एक्सप्रेस

58 18616 केआरआइवाइए-वाइएजीए एक्सप्रेस

59 57405 टीपीटीवाइ-केआरवाइपी एक्सप्रेस

60 12191 एनजेडएम-बीजेपी एक्सप्रेस

61 18107 इंटरसिटी एक्सप्रेस

62 17249 टीपीटीवाइ-सीसीटी एक्सप्रेस

63 14814 बीपीएल-जेयू एक्सप्रेस

64 18410 एसआरआइ-जगन्नाथ एक्सप्रेस

65 53178 एलजीएल-एसडीएएच पीएसजीएन एक्सप्रेस

66 13142 टीइइएसटए-टीओआरएसएचए एक्सप्रेस

67 18242 एबीकेपी-डीयूआरजी एक्सप्रेस

68 14088 रूनीचा एक्सप्रेस

69 15610 संघी एक्सप्रेस

70 18452 तपश्विनी एक्सप्रेस

71 13029 हावड़ा-एमकेए एक्सप्रेस

72 11029 कोयना एक्सप्रेस

73 14236 बीइ-बीएसबी एक्सप्रेस

74 11025 पुणे-एएमआइ एक्सप्रेस

75 15092 टीपीयू-डीओजेड एक्सप्रेस

76 15960 कामरूप एक्सप्रेस

77 13329 गंगादामोदर एक्सप्रेस

78 17029 बीजेपी-एचवाइबी एक्सप्रेस

79 20424 पतालकोट एक्सप्रेस

80 18518 वीएसकेपी-केआरबीए एक्सप्रेस

81 19315 वीरभूमि एक्सप्रेस

82 13330 गंगादामोदर एक्सप्रेस

83 12157 हूतातमा एक्सप्रेस

84 18623 आइपीआर-हटिया एक्सप्रेस

85 15611 आरएनवाइ-एससीएल एक्सप्रेस

86 15206 चित्रकुट एक्सप्रेस

87 13205 जनहित एक्सप्रेस

88 15003 चौरीचौरा एक्सप्रेस

89 13153 गौर एक्सप्रेस

90 13033 हावड़ा-केआइआर एक्सप्रेस

91 15205 चित्रकुट एक्सप्रेस

92 18626 एचटीइ-पीआरएनसी एक्सप्रेस

93 12466 रणथम्बोर एक्सप्रेस

94 19223 एसबीआइबी-जेएटी एक्सप्रेस

95 11906 एचएसएक्स-एजीसी एक्सप्रेस

96 17343 जीएनटी-आरजीडीए एक्सप्रेस

97 12465 रणथम्बूर एक्सप्रेस

98 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस

99 14235 बीएसबी-बीइ एक्सप्रेस