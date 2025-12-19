तत्काल टिकट बुकिंग में ओटीपी व्यवस्था लागू, 100 ट्रेनों में होगी शुरुआत; यहां देखें पूरी लिस्ट
तत्काल टिकट बुकिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ओटीपी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा फिलहाल 100 ट्रेनों में शुरू की जाएगी। इस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षित टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। 18 दिसंबर से 100 चयनित ट्रेनों में पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पीआरएस काउंटरों पर प्रभावी होगी।
नई व्यवस्था के तहत, तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ओटीपी के सत्यापन के बाद ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग, दलालों की गतिविधियों और अवैध टिकट बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी।
इन ट्रेनों में लागू होगी ओटीपी व्यवस्था:
ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली पवन एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, बरौनी–ग्वालियर एक्सप्रेस, राज्यरानी एक्सप्रेस और हाटे बाजार एक्सप्रेस सहित चयनित 100 ट्रेनों में लागू की जा रही है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने में अधिक सुविधा होगी और टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। डिजिटल सत्यापन प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि तत्काल टिकट का लाभ सही यात्री तक ही पहुंचे।
यात्रियों की सुविधा और उनके हितों की सुरक्षा भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रियों से अपील है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय सही और सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि ओटीपी सत्यापन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। - ज्योति प्रकाश मिश्रा, मंडल रेल प्रबंधक।
यहां देखें पूरी लिस्ट-
|क्रमांक
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|1
|19045
|ताप्ती गंगा एक्सप्रेस
|2
|12296
|संघमित्रा एक्सप्रेस
|3
|12533
|पुष्पक एक्सप्रेस
|4
|22503
|डिब्रूगढ़-विवेक एक्सप्रेस
|5
|22537
|खुशीनगर एक्सप्रेस
|6
|20104
|एएमएच-एलटीटी एक्सप्रेस
|7
|11055
|गोदान एक्सप्रेस
|8
|12834
|हावड़ा-एडीआइ सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|9
|12863
|हावड़ा-एसएमवीएल एक्सप्रेस
|10
|19038
|अवध एक्सप्रेस
|11
|12130
|आजाद हिंद एक्सप्रेस
|12
|19489
|एडीआइ-गोरखपुर एक्सप्रेस
|13
|22504
|विवेक एक्सप्रेस
|14
|11062
|जयनगर-एलटीटी पवन एक्सप्रेस
|15
|12321
|मुंबई मेल
|16
|12839
|चेन्नई मेल
|17
|11061
|एलटीटी-जयनगर पवन एक्सप्रेस
|18
|12810
|हावड़ा-सीएमएसटी मेल
|19
|12703
|फलकनुमा एक्सप्रेस
|20
|16220
|टीपीटीवाइ-सीएमएनआर एक्सप्रेस
|21
|18409
|जगन्नाथ एक्सप्रेस
|22
|16188
|इआरएस-केआइके एक्सप्रेस
|23
|16593
|एसबीसी-नंदेद एक्सप्रेस
|24
|22482
|डीइइ-जेयू एसएफ एक्सप्रेस
|25
|20423
|पतालकोट एसएफ एक्सप्रेस
|26
|18611
|आरएनसी-बीएसबीएस एक्सप्रेस
|27
|13023
|हावड़ा-गया एक्सप्रेस
|28
|12853
|अमरकंटक एक्सप्रेस
|29
|19015
|सौराष्ट्र एक्सप्रेस
|30
|15084
|एफबीडी-सीपीआर एक्सप्रेस
|31
|11124
|बरौनी-ग्वालियर मेल
|32
|18117
|राजरानी एक्सप्रेस
|33
|22638
|वेस्टकोस्ट एक्सप्रेस
|34
|13164
|हाटे बाजार एक्सप्रेस
|35
|17030
|एचवाइबी-बीजेपी एक्सप्रेस
|36
|13403
|वनांचल एक्सप्रेस
|37
|18234
|नर्मदा एक्सप्रेस
|38
|19344
|पंचवेली एक्सप्रेस
|39
|17302
|बीजीएम-एमवाइएस एक्सप्रेस
|40
|13024
|गया-हावड़ा एक्सप्रेस
|41
|19005
|सूरत-बीएसएल एक्सप्रेस
|42
|18624
|एचटीई-आइपीआर एक्सप्रेस
|43
|17479
|पुरी-एचपीटीवाइ एक्सप्रेस
|44
|15609
|जीएचवाइ-एसएनजी एक्सप्रेस
|45
|13189
|एसडीएएच-बीएलजीटी एक्सप्रेस
|46
|17225
|अमरावती एक्सप्रेस
|47
|13146
|आरडीपी-केओएए एक्सप्रेस
|48
|14053
|हिमाचल एक्सप्रेस
|49
|18451
|तपश्विनी एक्सप्रेस
|50
|19255
|सूरत-महुआ एक्सप्रेस
|51
|13163
|हाटे बाजार एक्सप्रेस
|52
|17064
|अजना एक्सप्रेस
|53
|18006
|समलेश्वरी एक्सप्रेस
|54
|14164
|संगम एक्सप्रेस
|55
|13154
|गौर एक्सप्रेस
|56
|16328
|जीयूवी-एमडीयू एक्सप्रेस
|57
|16187
|केआइके-इआरएस एक्सप्रेस
|58
|18616
|केआरआइवाइए-वाइएजीए एक्सप्रेस
|59
|57405
|टीपीटीवाइ-केआरवाइपी एक्सप्रेस
|60
|12191
|एनजेडएम-बीजेपी एक्सप्रेस
|61
|18107
|इंटरसिटी एक्सप्रेस
|62
|17249
|टीपीटीवाइ-सीसीटी एक्सप्रेस
|63
|14814
|बीपीएल-जेयू एक्सप्रेस
|64
|18410
|एसआरआइ-जगन्नाथ एक्सप्रेस
|65
|53178
|एलजीएल-एसडीएएच पीएसजीएन एक्सप्रेस
|66
|13142
|टीइइएसटए-टीओआरएसएचए एक्सप्रेस
|67
|18242
|एबीकेपी-डीयूआरजी एक्सप्रेस
|68
|14088
|रूनीचा एक्सप्रेस
|69
|15610
|संघी एक्सप्रेस
|70
|18452
|तपश्विनी एक्सप्रेस
|71
|13029
|हावड़ा-एमकेए एक्सप्रेस
|72
|11029
|कोयना एक्सप्रेस
|73
|14236
|बीइ-बीएसबी एक्सप्रेस
|74
|11025
|पुणे-एएमआइ एक्सप्रेस
|75
|15092
|टीपीयू-डीओजेड एक्सप्रेस
|76
|15960
|कामरूप एक्सप्रेस
|77
|13329
|गंगादामोदर एक्सप्रेस
|78
|17029
|बीजेपी-एचवाइबी एक्सप्रेस
|79
|20424
|पतालकोट एक्सप्रेस
|80
|18518
|वीएसकेपी-केआरबीए एक्सप्रेस
|81
|19315
|वीरभूमि एक्सप्रेस
|82
|13330
|गंगादामोदर एक्सप्रेस
|83
|12157
|हूतातमा एक्सप्रेस
|84
|18623
|आइपीआर-हटिया एक्सप्रेस
|85
|15611
|आरएनवाइ-एससीएल एक्सप्रेस
|86
|15206
|चित्रकुट एक्सप्रेस
|87
|13205
|जनहित एक्सप्रेस
|88
|15003
|चौरीचौरा एक्सप्रेस
|89
|13153
|गौर एक्सप्रेस
|90
|13033
|हावड़ा-केआइआर एक्सप्रेस
|91
|15205
|चित्रकुट एक्सप्रेस
|92
|18626
|एचटीइ-पीआरएनसी एक्सप्रेस
|93
|12466
|रणथम्बोर एक्सप्रेस
|94
|19223
|एसबीआइबी-जेएटी एक्सप्रेस
|95
|11906
|एचएसएक्स-एजीसी एक्सप्रेस
|96
|17343
|जीएनटी-आरजीडीए एक्सप्रेस
|97
|12465
|रणथम्बूर एक्सप्रेस
|98
|19316
|वीरभूमि एक्सप्रेस
|99
|14235
|बीएसबी-बीइ एक्सप्रेस
|100
|19241
|दुर्ग-एबीकेपी एक्सप्रेस
