बिहार में नई रेल लाइन से कोसी-मिथिलांचल की दूरी होगी आधी, व्यापार-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल लहेरियासराय- सहरसा के बीच नयी रेल लाइन बनेगी। जिसके लिए सर्वे का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इस नयी रेल लाइन के बनने से कोसी से मिथिलांचल की दूरी घट जाएगी।
अभी मिथिलांचल जाने के लिए रेल मार्ग से सहरसा इलाका से वाया समस्तीपुर होकर या सरायगढ़ होकर करीब 170 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन लहेरियासराय- सहरसा के बीच नयी रेल लाइन के निर्माण होने से इसकी दूरी आधी घट जाएगी। यानि 95 किमी. के रेल लाइन निर्माण होने से कोसी व मिथिलांचल का क्षेत्र और एक बार जुड़ जाएगा, जिससे आम लोगों को बहुत सहुलियत होगी।
लोगों को समय व पैसे की बचत होगी। अभी दरभंगा जाने के लिए छह से सात घंटे रेल मार्ग से जाने में समय लगता है। इस नयी रेल लाइन के बनने के बाद तीन घंटे में यह सफर तय किया जा सकेगा। इस नयी रेल लाइन से महिषी प्रखंड भी रेल मार्ग से जुड़ेगा।
इस परियोजना के धरातल पर उतरने से कोसी व मिथिलांचल के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कोसी इलाका के किसानों व व्यापारियों को दरभंगा के रास्ते महानगर के बड़े बाजारेां में पहुंचने का सीधा अवसर मिलेगा।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
साथ ही महिषी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्धपीठ मां तारा स्थान की भव्यता और प्रसिद्धि को भी व्यापक रूप मिलेगा। उत्तर बिहार के लिए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सर्वे के बाद रेल लाइन का रूट निर्धारित कर इसका बजट भी बनाया गया है। बजट भी केंद्र सरकार को भेजा गया है।
करीब 2400 करोड़ का है बजट
लहेरियासराय- सहरसा के बीच प्रस्तावित नयी रेल लाइन 95 किमी पर करीब 2400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस रेल लाइन के निर्माण के लिए कोसी नदी पर एक विशाल रेल पुल का भी निर्माण हेागा। यात्रियों की सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए इस नये रेल लाइन के बीच 14 बड़े पुल, 41 छोटे पुल और 72 अंडरपास सड़क बनाया जाएगा।
रूट है निर्धारित
लहेरियासराय से सहरसा स्टेशन तक के लिए रूट निर्धारित कर दिया गया है। जिसके तहत लहेरियासराय से रेल लाइन देकुली, उधरा, खैरा, बिठौली, शंकर रोहार, हावीडीह, सजनपुर, कन्हौली, किरतपुर, जमालपुर, महिषी तारा स्थान होते हुए बनगांव होकर सहरसा स्टेशन पहुंचेगी। इस नयी रेल लाइन के दौरान 20 नए स्टेशन व हाल्ट बनेंगे।
रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव
लहेरियासराय- सहरसा के बीच नयी रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। इस संबंध में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। नीति आयोग में भी चला गया है। वहां से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही इसमें अग्रतर काम होगा।
ज्योति प्रकाश मिश्रा, मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर मंडल
कृपया धैर्य रखें।