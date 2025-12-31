Language
    बिहार कोई धर्मशाला नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां नहीं मिलेगी रत्ती भर भूमि : विजय सिन्हा

    By Kundan Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सहरसा में 'भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' में अंचलाधिकारियों के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि बिहार धर्मशाल ...और पढ़ें

    सहरसा में भूमि संबंधी समस्याओं का निपटारा करते उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा

    संस, सहरसा। बुधवार को प्रेक्षागृह में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में दर्जनों मामले की सुनवाई की। इस क्रम में उन्होंने अंचलाधिकारियों के कार्यकलाप पर असंतोष जताया और संवाद के दौरान कई मामलों के पर्यवेक्षण की वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दिया। सुनवाई के क्रम में उप मुख्यमंत्री ने एक शिकायत की सुनवाई के क्रम में कहा कि बिहार धर्मशाला नहीं बनेगा। यहां घुसैपैठिया, बंगलादेशी जमीन नहीं खरीद सकें, इसपर अधिकारी पूरी सख्ती से नजर रखें।

    संवाद में भूमि विवाद के दर्जनों मामले की हुई सुनवाई


    उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाई भी गलत करेगा, तो उसे हम छोड़नेवाले नहीं है। उन्होंने डीएम- एसपी को जमीन कब्जा करनेवाले लोगों की सूची तैयार कर ठोस कार्रवाई का निदेश दिया। मंत्री ने जिले के अंचलाधिकारियों को ऐसे तत्वों को चिह्नित कर 14 जनवरी के पूर्व कम- से- कम एक- एक पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहा।

    मंत्री ने कहा कि भू माफियाओं की सूची बनाकर करें ठोस कार्रवाई

    सुनवाई के दौरान माधवेंद्र नारायण सिंह द्वारा सत्तर कटैया अंचल में सीलिंग की जमीन की रजिस्ट्री होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निबंधन रद करने और आगे निबंधन नहीं हो इसे सुनिश्चित कराने के लिए कहा। कहा कि यह किसके द्वारा हुआ,उसकी भी जिम्मेवारी तय करें। सोनवर्षा अंचल के मंगवार निवासी रामगोपाल सिंह ने एक दुर्दांत अपराधी संजन यादव द्वारा नहर की जमीन कब्जा कर उसपर घर बनाने की शिकायत की। इसपर मंत्री ने काफी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने एसपी से तत्काल उसपर कार्रवाई करने के लिए कहा। कहा कि ऐसे लोगों को भवन तुरंत ध्वस्त होना चाहिए। मंत्री ने आवेदक को भी सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। कहा कि हर- हाल में कानून का राज चलेगा। माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा।

    सीलिंग की जमीन रजिस्ट्री होने और नजर की जमीन पर घर बनाने को बताया बेहद चिंताजनक

    जिला मुख्यालय की पूनम रानी भारती ने पटुआहा मौजा स्थित नारायण मेडिकल कालेज के बगल स्थित अपनी जमीन की सरकारी अमीन से मापी कराने और सीओ के स्पष्ट प्रतिवेदन के बावजूद भू माफिया- द्वारा दलालों द्वारा घेराबंदी नहीं करने देने, पीलर को उखाड़ने की शिकायत की। मंत्री ने इस मामले में एसपी और कहरा सीओ को तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। सौर बाजार अंचल के खजुरी निवासी रंजीत कुमार ने दबंगों द्वारा घर तोड़े जाने और मापी रिपोर्ट के लिए अमीन गायत्री कुमारी के सहयोगी द्वारा पे फोन पर रिश्वत लेने की शिकायत की। इसपर मंत्री ने अपर समाहर्ता को कार्रवाई का निर्देश दिया। खम्हौती के राकेश राज ने 2018 में राशि जमा करने के बाद अबतक मापी नहीं होने की शिकायत की।

     

    अंचलाधिकारियों को कार्यकलाप में सुधार लाने का दिया निर्देश

    सिटानाबाद के महेंद्र तांती के गलत जमाबंदी की शिकायत पर मंत्री ने इसके लिए जिम्मेवारी सेवानिवृत कर्मचारी को तलब करने का निर्देश दिया। कहरा की सारिका कुमारी ने अपने जेठ मनोज भगत द्वारा उनके हिस्से की जमीन बेचने की शिकायत की। मंत्री ने इसके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जनता दरबार में सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए जाने, रास्ता अवरूद्ध करने, पुश्तैनी जमीन दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने, पर्चाधारी को बेदखल किए जाने आदि से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन पड़े। सुनवाई के लिए लगभग डेढ़ हजार लोगों ने अपना पंजीयन कराया। मंत्री ने कहा कि सभी मामलों की संवाद में सुनवाई तो संभव नहीं है, परंतु संबंधित अधिकारी सभी पंजीकृत मामले का निष्पादन कर रिपोर्ट देंगे। मौके पर सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

     

     