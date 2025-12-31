Language
    CBSE परीक्षा की डेट में बड़ा बदलाव, यहां जानें नया शेड्यूल

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। अब 10वीं की परीक्षा 11 मार्च, 2026 को और 12वीं की परीक

    Hero Image

     CBSE Exam Date Change। File Photo

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। CBSE ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित की है। बोर्ड ने तिथि में बदलाव किया है। इन्हें पुनर्निर्धारित करते हुए 10वीं की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।

    इन परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पुर्व में घोषित निर्धारित तिथि को ही ली जाएगी।

    सभी प्लस टू स्कूलों में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 10 से

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार आगामी 10 से 20 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिले के छात्र-छात्राओं ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बिहार बोर्ड ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है।

    बोर्ड ने कहा है कि प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जो आगामी नौ जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। वहीं परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपना प्रवेश पत्र अपने-अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से प्राप्त करेंगे। यह प्रवेश पत्र सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा के लिए हीं मान्य होगा, जबकि सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

    समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का हीं प्रवेशपत्र जारी किया गया है। वहीं जिन संस्थानों ने सेंटअप परीक्षा का परिणाम अबतक समिति को उपलब्ध नहीं कराया है, उन छात्रों का प्रवेश पत्र परिणाम प्राप्त होने के बाद हीं जारी किया जाएगा, जबकि सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित या असफल छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

    बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए कुल 52 हजार 952 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें 25 हजार 208 छात्र, 27 हजार 742 छात्राएं व दो मंगलामुखी परीक्षार्थी शामिल हैं।

    दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा के लिए डीईओ स्तर से लेनी होगी अनुमति

    बिहार बोर्ड के निर्देशानुसार दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अनुमति लेनी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर परीक्षार्थी परीक्षा समिति के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

    जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में आगामी दो फरवरी से इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी और प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी।

    पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी का मूल प्रवेश पत्र संबंधित संस्थान के प्रधान डाउनलोड कर विद्यार्थियों को 16 से 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।