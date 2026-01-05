Bihar Electricity: 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए बकाया भुगतान अनिवार्य, कट जाएगा कनेक्शन!
बिजली कंपनी ने सहरसा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। एक विशेष अभियान के तहत कई ब ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत कंपनी ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बकाया बिल, अवैध तरीके से बिजली उपयोग और अन्य अनियमितताओं को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक बड़ी संख्या में बकायेदारों की पहचान की जा चुकी है और कई के बिजली कनेक्शन काटे भी गए हैं।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है।
डरहार पावर ग्रिड के कनीय अभियंता नितेश्वर शर्मा ने बताया कि कई उपभोक्ता 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद यह समझ बैठे कि उन्हें पुराने बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभले ने के लिए पहले से बकाया राशि जमा करना अनिवार्य है।
जानकारी के अनुसार, बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं करने पर बिजली कंपनी सालाना 18 प्रतिशत ब्याज वसूलती है। इसका मतलब है कि हर महीने बकाया राशि पर लगभग 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज जुड़ता है।
ऐसे में जितनी देर भुगतान में देरी होगी, उतनी ही अधिक राशि उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी। विभाग का कहना है कि कई मामलों में बकाया राशि मूल बिल से कहीं ज्यादा हो चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।