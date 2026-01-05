Bihar Electricity: 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए बकाया भुगतान अनिवार्य, कट जाएगा कनेक्शन!

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत कंपनी ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बकाया बिल, अवैध तरीके से बिजली उपयोग और अन्य अनियमितताओं को लेकर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक बड़ी संख्या में बकायेदारों की पहचान की जा चुकी है और कई के बिजली कनेक्शन काटे भी गए हैं।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है। डरहार पावर ग्रिड के कनीय अभियंता नितेश्वर शर्मा ने बताया कि कई उपभोक्ता 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद यह समझ बैठे कि उन्हें पुराने बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभले ने के लिए पहले से बकाया राशि जमा करना अनिवार्य है।