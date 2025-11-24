Bihar Teacher News: ऑनलाइन हाजिरी गड़बड़ी पर शिक्षा विभाग की निगरानी, ई-शिक्षा कोष सेल का गठन

संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले इन और शाम चार बजे के बाद आउट करने का आदेश है। ऐसा नहीं करनेवाले शिक्षकों का वेतन कटेगा। स्कूलों की निगरानी होगी। ऑनलाइन उपस्थिति में लगातार हो रही गड़बड़ी के बाद निगरानी की नई व्यवस्था की जा रही है।