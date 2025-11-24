Language
    Bihar Teacher News: ऑनलाइन हाजिरी गड़बड़ी पर शिक्षा विभाग की निगरानी, ई-शिक्षा कोष सेल का गठन

    By Rajesh Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाई है। जिला स्तर पर ई-शिक्षा कोष सेल का गठन होगा, जहां अभिभावक और शिक्षक शिकायत कर सकेंगे। शिक्षकों को समय पर 'इन' और 'आउट' होना होगा, अन्यथा वेतन कटेगा। निगरानी के लिए 112 तकनीशियन बहाल किए जाएंगे। यह सेल शिक्षकों के वेतन और मध्याह्न भोजन जैसी समस्याओं का समाधान करेगा।

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन किया जाएगा।

    सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले इन और शाम चार बजे के बाद आउट करने का आदेश है। ऐसा नहीं करनेवाले शिक्षकों का वेतन कटेगा। स्कूलों की निगरानी होगी। ऑनलाइन उपस्थिति में लगातार हो रही गड़बड़ी के बाद निगरानी की नई व्यवस्था की जा रही है।

    जिला स्तर पर शिकायत और निपटारे को लेकर भी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य भर में 112 तकनीशियन की बहाली की जा रही है। नियुक्ति के बाद जिला में तैनाती होगी। ताकि मानीटरिंग हो सके।

    अभिभावक व पब्लिक भी कर सकेंगे शिकायत

    जिला स्तरीय ई-शिक्षा कोष सेल बनेगा। ई-शिक्षा कोष सेल में अभिभावक, पब्लिक, शिक्षक व अन्य लोग शिकायत कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष सेल में उनकी समस्या सुनी जाएगी। जिला स्तर पर बनाए जा रहे ई शिक्षा कोष सेल में शिक्षक, अभिभावक और बच्चों की शिकायतों को सुना जाएगा।

    इसमें शिक्षकों के वेतन, बच्चों के मध्याह्न भोजन, स्कूलों का संचालन व अन्य बिन्दुओं की शिकायत कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनकर निदान करेंगे।

