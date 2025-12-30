सहरसा रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने की है बेहतर तैयारी, आधुनिकतम रेल कोच कैंटीन भी बनेगा

संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल सहरसा स्टेशन पर देश का पहला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेल कोच कैंटीन खुलेगा। जिसके लिए रेल परिसर में ही कोच संबंधित कार्य एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है। कई महीनों से युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। नए स्टेशन के मुख्य द्वार सर्कुलेटिंग एरिया में ही रेल कोच को लगाया गया है।

रेल कोच रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिजाइन के लिए बेंगलुरू की एक कंपनी को यह काम मिला है। अगले वर्ष मार्च 26 तक रेल कोच रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। सबसे खासियत यह है कि इस रेल कोच रेंस्टोरेंट में स्थानीय व्यंजन के अलावा भारतीय फूड मिलेगा। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह रहेगी कि यात्रियों सहित आम लोगों को ट्रेन में ही बैठकर खाने का आनंद मिलेगा। सहरसा की ही कंपनी प्रकाश लांड्री सर्विस को यह काम मिला है।

शीशा से निर्मित होगा रेल कोच रेस्टोरेंट

प्रकाश लांड्री सर्विस कंपनी के प्राेपराइटर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यह कैंटीन पूरी तरह टफन शीशा से ही निर्मित होगा। कोच के चारों ओर शीशा ही लगाया जा रहा है। कोच के उपरी सतह पर भी शीशा लगेगा। यहां बैठे लोगों को लगेगा कि वे आसमान के नीचे बैठकर खाने का आनंद उठा रहे हैं। यहां सेल्फी प्वाइंट से लेकर हर तरह की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।