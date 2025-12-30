Language
    सहरसा रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने की है बेहतर तैयारी, आधुनिकतम रेल कोच कैंटीन भी बनेगा

    By Rajan Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    सहरसा स्टेशन पर देश का पहला आधुनिक रेल कोच कैंटीन बन रहा है। यह पूरी तरह शीशे से निर्मित होगा और इसमें स्थानीय व भारतीय व्यंजन मिलेंगे। बेंगलुरु की कं ...और पढ़ें

    Hero Image

    सहरसा रेलवे जंक्शन पर हो रहा है निर्माण

    संवाद सूत्र, सहरसा। पूर्व मध्य रेल सहरसा स्टेशन पर देश का पहला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेल कोच कैंटीन खुलेगा। जिसके लिए रेल परिसर में ही कोच संबंधित कार्य एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है। कई महीनों से युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। नए स्टेशन के मुख्य द्वार सर्कुलेटिंग एरिया में ही रेल कोच को लगाया गया है।

    रेल कोच रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिजाइन के लिए बेंगलुरू की एक कंपनी को यह काम मिला है। अगले वर्ष मार्च 26 तक रेल कोच रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। सबसे खासियत यह है कि इस रेल कोच रेंस्टोरेंट में स्थानीय व्यंजन के अलावा भारतीय फूड मिलेगा। इस रेस्टोरेंट की खासियत यह रहेगी कि यात्रियों सहित आम लोगों को ट्रेन में ही बैठकर खाने का आनंद मिलेगा। सहरसा की ही कंपनी प्रकाश लांड्री सर्विस को यह काम मिला है।

    शीशा से निर्मित होगा रेल कोच रेस्टोरेंट


    प्रकाश लांड्री सर्विस कंपनी के प्राेपराइटर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यह कैंटीन पूरी तरह टफन शीशा से ही निर्मित होगा। कोच के चारों ओर शीशा ही लगाया जा रहा है। कोच के उपरी सतह पर भी शीशा लगेगा। यहां बैठे लोगों को लगेगा कि वे आसमान के नीचे बैठकर खाने का आनंद उठा रहे हैं। यहां सेल्फी प्वाइंट से लेकर हर तरह की सुविधा यात्रियों को मिलेगी।

    लोगों के लिए झूला भी लगाया जा रहा है। 24 घंटे साउथ इंडियन, चाइनीज फूड सहित हर तरह के भारतीय फूड मिलेंगे। इनकी मानें तो भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट होगा जो आधुनिक सुविधाओें से सुसज्जित होगा। स्थानीय लोगों के लिए आनलाइन भी भोजन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो उनके बताए पते पर डिलीवरी की जाएगी। करीब चार हजार स्क्वायर फीट में बनने वाले रेस्टोरेंट की लागत करीब 50 लाख रुपये से अधिक की आएगी।


     

    रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए कार्य एजेंसी बहाल कर ली गयी है। दो- तीन महीने के अंदर ही सहरसा में रेल कोच रेस्टोरेंट काम करने लगेगा। इसके खुलने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी।



    -

    ज्योति प्रकाश मिश्रा, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर