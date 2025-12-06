Smart Meter: बिजली कार्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, सासाराम में 70609 उपभोक्ताओं के परिसर में लगा स्मार्ट मीटर
जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम में 70609 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 46324 और शहरी क्षेत्रों में 24285 शामिल हैं।
विद्युत कार्यपालक अभियंता सासाराम ब्रवीम ने बताया कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम के अधीन आने वाले चार सब डिवीजनों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जिम्मेदारी इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व शहरी क्षेत्रों में ईडीएफ इंटरनेशनल कंपनी को दी गई है।
इस एजेंसी के द्वारा अब तक विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बिक्रमगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में 17509, कोचस में 13447, सासाराम (ग्रामीण) में 15368 व बिक्रमगंज शहर में 5009 व सासाराम (शहरी) में 19276 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं।
विद्युत विभाग की ओर से घर-घर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे बताए जाने के साथ नुक्कड़ नाटक और ऑडियो रील के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है।
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर एप व शहरी उपभोक्ताओं के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर एप का इस्तेमाल कर वे किस तरह बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने से बच सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
इस एप के माध्यम से कितने रुपये का रिचार्ज करवाया और कितने रुपये का बैलेंस बचा हुआ है, इसकी जानकारी एप के माध्यम से ले सकते हैं। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि मीटर में एक पुश बटन लगा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप हर महीने में एक बार कर सकते हैं।
बार-बार आ रहे अलर्ट मैसेज के बाद भी आप रिचार्ज करना भूल गए और आपके घर की बिजली चली गई, इसके बाद आप रिचार्ज करते हैं और बिजली तत्काल बहाल नहीं हुई तो आप मीटर पर लगे काले रंग के पुश बटन को 20 सेकंड तक दबाकर रखने से बिजली तत्काल बहाल हो जाएगी।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली बिल के लिए एकमुश्त जमा की जाने वाली राशि पर उन्हें ब्याज प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है।
ब्याज दर बैंकों की ब्याज दर से कहीं ज्यादा है। दो हजार रुपये से अधिक का रिचार्ज करने पर 6.75 प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त होगा, इसी तरह तीन माह की खपत के बराबर एकमुश्त रिचार्ज करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा और छह माह की अवधि का एकमुश्त रिचार्ज करने पर 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।
