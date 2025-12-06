Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Bijli: नीतीश सरकार का तोहफा, बिजली उपभोक्ताओं को समय से बिल जमा करने पर मिल रही आकर्षक छूट

    By Anil Ojha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों (Bihar Bijli) का समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक छूट की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर बिजली बिल भुगतान पर आकर्षक छूट और लाभ की घोषणा की है।

    विभाग के अनुसार नियमित भुगतान न सिर्फ उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत बढ़ाता है, बल्कि स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता व सुविधा भी सुनिश्चित होती है।

    कोरान सराय के सहायक विद्युत अभियंता अर्जुन वर्मा ने बताया कि बिहार में स्मार्ट मीटरिंग तेजी से लागू की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक रीडिंग, त्वरित बिल और बिना परेशानी के भुगतान की सुविधा मिल रही है।

    अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 25 पैसे प्रति यूनिट की विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोई उपभोक्ता तीन महीने तक अपने स्मार्ट मीटर में 2000 रुपये से अधिक प्रीपेड बैलेंस रखता है, तो उसे आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज भी प्राप्त होता है, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समय पर बिल भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को 1.5 प्रतिशत की सीधी छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही यदि उपभोक्ता डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल एप से बिल जमा करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एक प्रतिशत की छूट मिलती है।

    ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक तिमाही के सभी बिल समय पर जमा करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट की सुविधा भी दी जा रही है।

    अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे स्मार्ट मीटर अपनाकर और सुविधा एप के माध्यम से रिचार्ज कर इन लाभों का अधिकतम फायदा उठाएं। समय पर भुगतान से न केवल उपभोक्ता बचत कर सकते हैं, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिक सुचारू और पारदर्शी बनती है।