Bihar Police: बिहार चुनाव से पहले शाहाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 143 पुलिस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र के रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर गृह जिला में पदस्थापित 143 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण दूसरे जिलों में किया गया है। शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश के अनुसार पुलिस मुख्यालय व चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में प्रक्षेत्र के गृह जिलों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक व सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारिओ का स्थानांतरण प्रक्षेत्र के दूसरे जिलों में किया गया है।

उन्होंने बताया कि चारों जिलों के एसपी से गृह जिलों में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की सूची प्राप्त होने के बाद उन्हें दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया गया है। सभी को स्थानांतरित जिला बल में तत्काल योगदान देने हेतु आदेश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कैमूर जिले के बीस,भोजपुर के 66, बक्सर के 25 और रोहतास के 32 पुलिस अधिकारियों का दूसरे जिलों में स्थानांतरण किया गया है। रोहतास जिले से स्थानांतरित पुलिस अधिकारियों की सूची पुलिस अवर निरीक्षक नुमान खान, अरुण कुमार सिंह, राधेश्याम राम, हरेंद्र सिंह, गायत्री तिवारी, हंसराज राम, विक्रमा राम, लालमुनी देवी, महेंद्र तिवारी, मो. असगर अली, जिया उल हक खान, बैरिस्टर तिवारी, कामता राम, बैरिस्टर पाल, सुदामा चौबे, रविंद्र कुमार सिंह, बाबूराम सिंह, महेंद्र नाथ सिंह, मुजफ्फर इमाम, सर्वजीत शर्मा, शिवकुमार राय, सीता कुमारी, गंगा सागर चौधरी, परशुराम सिंह, अवध बिहारी पाठक, दिनेश्वर प्रसाद सभी को बक्सर जिला में स्थानांतरित किया गया हैl