Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Police: बिहार चुनाव से पहले शाहाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 143 पुलिस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर

    By Upendra Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र में 143 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश के अनुसार पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है जिसमें रोहतास भोजपुर कैमूर और बक्सर जिलों के पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक पुलिस निरीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र के डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश। (फोटो जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र के रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर गृह जिला में पदस्थापित 143 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण दूसरे जिलों में किया गया है।

    शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश के अनुसार पुलिस मुख्यालय व चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में प्रक्षेत्र के गृह जिलों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक व सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारिओ का स्थानांतरण प्रक्षेत्र के दूसरे जिलों में किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि चारों जिलों के एसपी से गृह जिलों में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की सूची प्राप्त होने के बाद उन्हें दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया गया है। सभी को स्थानांतरित जिला बल में तत्काल योगदान देने हेतु आदेश दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि कैमूर जिले के बीस,भोजपुर के 66, बक्सर के 25 और रोहतास के 32 पुलिस अधिकारियों का दूसरे जिलों में स्थानांतरण किया गया है।

    रोहतास जिले से स्थानांतरित पुलिस अधिकारियों की सूची

    पुलिस अवर निरीक्षक नुमान खान, अरुण कुमार सिंह, राधेश्याम राम, हरेंद्र सिंह, गायत्री तिवारी, हंसराज राम, विक्रमा राम, लालमुनी देवी, महेंद्र तिवारी, मो. असगर अली, जिया उल हक खान, बैरिस्टर तिवारी, कामता राम, बैरिस्टर पाल, सुदामा चौबे, रविंद्र कुमार सिंह, बाबूराम सिंह, महेंद्र नाथ सिंह, मुजफ्फर इमाम, सर्वजीत शर्मा, शिवकुमार राय, सीता कुमारी, गंगा सागर चौधरी, परशुराम सिंह, अवध बिहारी पाठक, दिनेश्वर प्रसाद सभी को बक्सर जिला में स्थानांतरित किया गया हैl

    वहीं, पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद तिवारी, दयाशंकर पाठक, मंजर आलम सिद्दीकी, लक्ष्मण सिंह, सुरेंद्र राय, ओमप्रकाश राम को भोजपुर जिला में स्थानांतरित किया गया है।