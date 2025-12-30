जागरण टीम, सासाराम (रोहतास)। चार दिन पूर्व ट्रायल के दौरान रोहतासगढ़ किला पर निर्माणाधीन रोपवे के ऊपरी टावर के ध्वस्त होनेके मामले में पुल निर्माण निगम के दो इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में संबंधित ठेकेदार को काली सूची डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी राज्य के पथ निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को दी। उन्‍होंने कहा कि रोहतासगढ़ रोपवे बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और रोहतासगढ़ किला तक आने-जाने के लिए सुरक्षित एवं सुगम मार्ग उपलब्ध कराना था। छह वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्‍ट अत्यंत खेदजनक है कि यह परियोजना छह वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अधिकारियों की निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी के कारण यह हादसा हुआ।

संबंधित परियोजना इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विभाग ने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कहा कि 26 दिसंबर को रोहतास जिले में एक नए बने रोपवे का परीक्षण के दौरान गिरने से बड़ा हादसा टल गया था। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। इसके बाद आइआइटी पटना की टीम ने मौके पर पहुंच पूरी घटना की जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत हुई।

घटना तब हुई थी जब रोहतास ब्लॉक से रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम जाने वाला रोपवे और उस पर लगी एक टावर गिर गई। परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए गए चार ट्रॉली क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन साइट पर मौजूद कर्मचारियों ने खुद को सुरक्षित रखा।