    रोहतास के दरिगांव में नहर के साइफन में बाइक गिरने से किशोर की मौत, साथी गंभीर

    By Satish Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    रोहतास के दरिगांव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 16 वर्षीय सोनम कुमार की नहर के साइफन में बाइक गिरने से मौत हो गई। बाइक पर सवार 19 वर्षीय ...और पढ़ें

    नहर के साइफन में बाइक गिरने से किशोर की मौत

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। दरिगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धनपुरवा गांव के समीप बेदा–दरिगांव नहर पथ पर बाइक के नहर के साइफन में गिर जाने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

    मृतक की पहचान निरंजनपुर बड़की करपूरवा गांव निवासी जगनारायण राम के 16 वर्षीय पुत्र सोनम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को नहर से बाहर निकाला गया।

    सूचना मिलने पर दरिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सोनम कुमार की हालत गंभीर थी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

    पुलिस ने शुक्रवार को सदर अस्पताल सासाराम में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया।

    परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक सोनम कुमार परिवार का सहारा बताया जा रहा है, जिससे गांव में शोक और गहरा गया है।

    घटना में घायल युवक की पहचान 19 वर्षीय अनीश कुमार के रूप में की गई है, जो दरिगांव थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव का निवासी है। वह बाइक चला रहा था और हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    प्राथमिक इलाज के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी (बनारस) रेफर कर दिया है।

    स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों युवक अपाची बाइक से बेदा–दरिगांव नहर पथ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नहर के पास तेज रफ्तार से आ रहे किसी अज्ञात वाहन के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया।

    नियंत्रण खोने के बाद बाइक सीधे नहर के साइफन में जा गिरी। अंधेरा होने और सड़क किनारे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हादसा और भी भयावह हो गया।

    दरिगांव थानाध्यक्ष मितेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों युवक गुरुवार की देर शाम बाइक से जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

    उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के वक्त कोई अन्य वाहन इसमें शामिल था या नहीं।

    ग्रामीणों ने नहर पथ पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर न तो पर्याप्त स्ट्रीट लाइट है और न ही सुरक्षा रेलिंग, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नहर पथ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके।