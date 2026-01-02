रोहतास के दरिगांव में नहर के साइफन में बाइक गिरने से किशोर की मौत, साथी गंभीर

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। दरिगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धनपुरवा गांव के समीप बेदा–दरिगांव नहर पथ पर बाइक के नहर के साइफन में गिर जाने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान निरंजनपुर बड़की करपूरवा गांव निवासी जगनारायण राम के 16 वर्षीय पुत्र सोनम कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को नहर से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दरिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सोनम कुमार की हालत गंभीर थी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शुक्रवार को सदर अस्पताल सासाराम में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक सोनम कुमार परिवार का सहारा बताया जा रहा है, जिससे गांव में शोक और गहरा गया है। घटना में घायल युवक की पहचान 19 वर्षीय अनीश कुमार के रूप में की गई है, जो दरिगांव थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव का निवासी है। वह बाइक चला रहा था और हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

प्राथमिक इलाज के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी (बनारस) रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों युवक अपाची बाइक से बेदा–दरिगांव नहर पथ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नहर के पास तेज रफ्तार से आ रहे किसी अज्ञात वाहन के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया।