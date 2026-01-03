एक ही लड़की से कई कुंवारों की शादी; राजस्थान के दो दूल्हे फंसे तो सामने आई करतूत, ऐसे हुआ खुलासा
संवाद सहयोगी डेहरी आन सोन (रोहतास)। डेहरी नगर थाना की पुलिस ने शनिवार को शादी के नाम फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के तीन महिलाओ समेत पांच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इनके पास से एक लाख 32 हजार नगद, सोने के आभूषण व मोबाइल बरामद किए गए। एएसपी अतुलेश झा ने डेहरी नगर थाना में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी ।
ज्यादा उम्र वालों को बनाते थे निशाना
उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई थी मिली कि राज्य से बाहर के पुरुष की फर्जी तरीके से शादी करवाकर करीब एक लाख 40 हजार रुपये, एक मंगलसूत्र, बिछिया, पायल एवं नथुनी एवं साड़ी ठगी की गई है।
तीन महिलाएं एवं दो पुरुष ऐसा कर फरार हो गए। इसके बाद एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गयाl जिसमें थानाध्यक्ष डेहरी नगर शिवेंद्र कुमार व डीआईयूकी टीम शामिल थी।
उन्होंने बताया कि गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करगहर थाना के गोरी गांव से जया कुमारी पटेल को गिरफ्तार कियाl उसकी निशानदेही पर काराकाट रागिनी उर्फ झुनी देवी को पकड़ा गया।
पूछताछ करने पर उसने गिरोह की जानकारी दी। बताया कि गिरोह में उन दोनों के अलावा धर्मशीला देवी, अभिषेक पटेल एवं श्रवण कुमार शामिल हैं।
एसपी ने बताया कि ये लोग शादी का झांसा देकर राज्य से बाहर के ऐसे पुरुषों को निशाना बनाते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो एवं उनकी शादी नहीं हो रही हो।
वैसे पुरुषों से ये लोग अपने गिरोह की लड़की जया कुमारी पटेल से फर्जी तरीके से शादी करवा देते है तथा उनसे शादी के नाम पर मोटी रकम लेकर शादी के बाद वहां से फरार हो जाते हैं।
उन्होंने बताया कि रागिनी देवी उर्फ झुनी देवी की निशानदेही पर इस गिरोह के अन्य अभियुक्तों आयरकोठा निवासी धर्मशीला देवी, गोरी गांव निवासी अभिषेक पटेल व डेहरी नगर थाना के एनिकट निवासी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया।
इनके पास से पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, सोने की नथुनी, 1,32,850 रुपये एवं दो मोबाइल बरामद किए गए। छापेमारी दल में एसआइ चंद्रहास कुमार, अलका सोनी समेत अन्य शामिल थे।
शादी के नाम राजस्थान के दो युवकों से हुआ फर्जीवाड़ा
डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में एक सप्ताह के दौरान शादी के नाम पर राजस्थान के दो युवक फर्जीवाड़े का शिकार हुए।राजस्थान के भीलवाड़ा के पुराना बापू नगर निवासी मनोज सोनी ने डेहरी नगर थाना में एफआइआर कराई थी।
दूल्हन व उसके साथियो पर करीब एक लाख 40 हजार रुपये व आभूषण लूटने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी के अनुसार 2 जनवरी को एनीकट स्थित एक मंदिर में जया कुमारी पटेल से शादी कराई गई थी।
जया ने अपना पता गांव का पता गोरी थाना चेनारी लिखवाया था जबकि गोरी गांव करगहर थाना में है। शादी के एवज में लगभग एक लाख 80 हजार रूपये व आभूषण लिए गएl शादी के बाद सभी झांसा देकर फरार हो गए।
इसके पूर्व 30 दिसंबर को राजस्थान के जालोर जिला के ढाणी निवासी हरचंद राम ने नौहट्टा थाना मे शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दूल्हन व उसके साथियो ने करीब तीन लाख रूपये लूट लेने प्राथमिकी कराई थी।
