Ranchi Ara Train: सासाराम के रास्ते चलेगी रांची-आरा पूजा स्पेशल, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल

रोहतास में आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रांची से आरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोमो कोडरमा गया और सासाराम के रास्ते चलेगी। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चर्लपल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की मांग उठ रही है। यह स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 3 नवंबर तक चलेगी।

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। आगामी त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा को ध्यान में रख रेलवे द्वारा रांची से आरा वाया गोमो, कोडरमा, गया, सासाराम के रास्ते स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दिन-प्रतिदिन यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सप्ताह में एक दिन चलने वाली चर्लपल्ली (सिकंदराबाद) पूजा स्पेशल ट्रेन को नियमित करने की भी मांग उठने लगी है। शुक्रवार से इस ट्रेन में सिर्फ आरक्षित कोच में 112 यात्रियों ने यात्रा की है। इसके अलावा सामान्य कोच में भी काफी संख्या में यात्री पीडीडीयू, सतना, कटनी, नागपुर, प्रयागराज समेत अन्य स्टेशन के लिए गए। जानकारी के मुताबिक, रांची-आरा पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 सितंबर से तीन नवंबर तक किया जाएगा। रांची से 28 सितंबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार तथा आरा से 29 सितंबर से तीन नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के एक, शयनयान श्रेणी के सात एवं साधारण श्रेेणी के छह कोच होंगे।

गाड़ी संख्या 08640 रांची-आरा पूजा स्पेशल रांची से 20.45 बजे चलकर अगले दिन 03.50 बजे गया सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 09.15 बजे आरा पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 08639 आरा-रांची पूजा स्पेशल आरा से 10.00 बजे चलकर 13.50 बजे गया जंक्शन सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 20.45 बजे रांची पहुंचेगी। दो धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा ताराचंडी-गुप्ताधाम पथ रोहतास जिला सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहां के दर्शनीय स्थलों को विकसित व पर्यटन हब बनाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक व सैलानी इन धरोहरों के खुबसुरत व मनोरम दृश्य को देख केवल अभिभूत ही न हों वे इसका बयान अपने यहां भी जाकर करें।

सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं स्वीकृत की गई है ताकि लोगों को वहां तक पहुंचने में आसानी हो सके। इसी आधारभूत संरचना मजबूती की श्रेणी में शामिल है ताराचंडी-गुप्ताधाम पथ, जो जिले के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा।

गत दिनों सौगात यात्रा पर सासाराम आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन-जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया, उसमें कैमूर पहाड़ी से होकर जाने वाली ताराचंडी-गुप्ताधाम पथ शामिल है। इस सड़क के बन जाने से शक्तिपीठ के रूप जाने वाले ताराचंडी धाम, ईको टूरिज्म के रूप विकसित हो रहे मांझर कुंड, धुआ कुंड आदि रमणीय स्थलों तक पहुंचान आसान हो जाएगा।