Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतास के विकास के लिए CM नीतीश कुमार ने किया 14 नई योजनाओं का एलान, खर्च होंगे 935 करोड़

    By satish kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:49 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास में 921 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से सड़क बिजली शिक्षा पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। पथ निर्माण पुल निर्माण और ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि जिले के हर गांव और शहर तक विकास की रोशनी पहुंचे। इन परियोजनाओं से रोहतास जिले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहतास के विकास के लिए CM नीतीश कुमार ने किया 14 नई योजनाओं का एलान

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सासाराम में कुल 921 करोड़ रुपये की लागत से 124 विकास योजनाओं का कार्यारंभ एवं उद्घाटन किया। इन योजनाओं के पूरा होने से जिले में सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण और शहरी विकास के क्षेत्र में नई मजबूती मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें मुख्य रूप से पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग (बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड), शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर एवं आवास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया।

    इन योजनाओं से रोहतास जिले में बेहतर सड़क संपर्क, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, पर्यटन, शिक्षा की नई सुविधाएं और शहरी विकास में तेजी आएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जिले के हर गांव और शहर तक विकास की रोशनी पहुंचे। नीतीश कुमार द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के अवसर पर रोहतास जिले में विकास की 14 योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनकी अनुमानित लागत 935.1294 करोड़ रुपये है। इनमें से कुल नौ योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया, जिन पर 515.60 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

    शिलान्यास की गई योजनाओं में 66.89 करोड़ की लागत से रेहल से रोहतासगढ़ किला होते हुए चौरासन मंदिर तक पथ का निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल डेहरी द्वारा किया जाएगा। 147.00 करोड़ की लागत से कुदरा-चेनारी-मल्लीपुर पथ का चौड़ीकरण कार्य पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल कोचस द्वारा किया जाएगा।

    डेहरी के इन्द्रपुरी जलाशय के पास पर्यटन हाट का निर्माण कार्य 25.98 करोड़ से पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोचस में पुराने बस स्टैंड की जगह नए बस स्टैंड का निर्माण 2.67 करोड़ रुपये से बुडको, सासाराम द्वारा किया जाएगा। वहीं, पुरानी जीटी रोड से बबुरा मोड़ तक कैनाल पथ का जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिसकी लागत 9.01 करोड़ है।

    इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग कोचस द्वारा किया जाएगा। नोखा-नासरीगंज पथ में सोन नहर पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य 26.77 करोड़ से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, रोहतास द्वारा किया जाएगा। डेहरी-अकोढ़ी गोला-तेतराढ-राजपुर पथ, आयरकोठा–अकोढ़ी गोला-अमरा तालाब पथ का चौड़ीकरण भी 177.20 करोड़ से पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल डेहरी द्वारा किया जाएगा।

    डेहरी-बिक्रमगंज-दिनारा पथ के दिनारा बाजार भाग एवं नटवार बाजार भाग में नाला निर्माण किया जाएगा। जिसकी लागत 5.99 करोड़ है। इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल कोचस द्वारा किया जाएगा। कोचस में आरा-मोहनिया पथ पर बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 54.09 करोड़ है। इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल कोचस द्वारा किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से रोहतास जिले में बेहतर सड़क संपर्क, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, पर्यटन, शिक्षा की नई सुविधाएँ और शहरी विकास में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जिले के हर गांव और शहर तक विकास की रोशनी पहुंचे। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'हमने बिहार को बढ़ाया है न कि परिवार को', एक 'तीर' से नीतीश कुमार ने लगाए कई निशाने