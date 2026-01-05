Language
    रोहतास में सिस्टम से हारकर व्यक्ति ने किया सुसाइड, साइबर ठगी में गंवाए थे 42 लाख रुपये; नहीं लिखा जा रही थी FIR

    By Satish Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:26 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। दरिगांव थाना क्षेत्र के खैरा गांव में एक व्यक्ति जहर खाकर रविवार की रात अपनी जान दे दी। मृतक खैरा गांव निवासी रामश्रय सिंह के 42 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार सिंह बताए जाते है।

    दरिगांव थाना की पुलिस ने रविवार की रात को शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया। सासाराम एसडीपीओ वन दिलीप कुमार ने घटना की पुष्टि की है।

    एसडीपीओ ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या करने के कारणों के संबंध में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुण कुमार सिंह अपने गांव में ही छोटा सा कपड़ा दुकान व्यवसाय करते थे। व्यवसायी की दो अविवाहित बेटियां है।

    सूत्रों के अनुसार अरुण कुमार के बैंक खाता से पिछले दिनों 42 लाख रुपये का साइबर ठगी हुआ था। साइबर ठगी के मामले में उसने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदन देने का प्रयास किया गया था, परंतु दरिगांव थाना के द्वारा इस मामले की प्राथमिकी साइबर थाना डेहरी में दर्ज कराने को कहा गया था।

    परिवार के सदस्यों के अनुसार सााइबर थाना डेहरी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया और इस मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

    आरोपों के अनुसार इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी संपर्क किया परंतु कोई नोटिस नहीं लिया गया। न्याय नहीं मिलने के कारण अवसाद में आने के कारण आत्महत्या कर लेने की बात परिवार के लोगों के द्वारा कहीं जा रही है।

    वहीं, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि मामले के हर बिंदुओं की जांच कराई जाएंगी। जांच के बाद ही वह कुछ स्पष्ट रूप से बता पाएंगे।