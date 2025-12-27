रोहतास में भूमि विवाद के दौरान गोलीबारी, एक युवक की मौत
नासरीगंज के अतिमी गांव में भूमि विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में 35 वर्षीय अरविंद कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कुछ लोगों को हिरासत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतिमी गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद में शनिवार को गोलीबारी हुई, जिसमें एक ग्रामीण की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक अरविंद कुमार 35 वर्ष बताए जाते है।
घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी रौशन कुमार, बिक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले ली है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ली है। हथियार भी बरामदगी की सूचना है।
ग्रामीण बताते हैं कि अरविंद का किसी से विवाद नहीं था, वे उसी रास्ते से जा रहे थे तभी उन्हें गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है।
