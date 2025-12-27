Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रोहतास में भूमि विवाद के दौरान गोलीबारी, एक युवक की मौत

    By Brajesh PathakEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    नासरीगंज के अतिमी गांव में भूमि विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में 35 वर्षीय अरविंद कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कुछ लोगों को हिरासत ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतिमी गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद में शनिवार को गोलीबारी हुई, जिसमें एक ग्रामीण की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक अरविंद कुमार 35 वर्ष बताए जाते है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी रौशन कुमार, बिक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले ली है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ली है। हथियार भी बरामदगी की सूचना है। 

    ग्रामीण बताते हैं कि अरविंद का किसी से विवाद नहीं था, वे उसी रास्ते से जा रहे थे तभी उन्हें गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि  पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है।