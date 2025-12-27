रोहतास में भूमि विवाद के दौरान गोलीबारी, एक युवक की मौत

संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। नासरीगंज थाना क्षेत्र के अतिमी गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद में शनिवार को गोलीबारी हुई, जिसमें एक ग्रामीण की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक अरविंद कुमार 35 वर्ष बताए जाते है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी रौशन कुमार, बिक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले ली है तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ली है। हथियार भी बरामदगी की सूचना है।