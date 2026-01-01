नए साल में शिक्षा में ऊंची उड़ान भरेगा रोहतास, मेडिकल कॉलेज के बनने से छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा
रोहतास जिले में 2026 में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, सावित्री बाई फूले आवासीय विद्यालय और प्रखंडों में डिग् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। 2026 की शुरूआत हो गई। इस वर्ष में भी शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में चहुंमुंखी विकास होने की संभावना है। उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिला उल्लेखनीय प्रगति करेगा।
गत वर्ष में जितनी भी घोषणाएं सरकार से की गई है, वह नए साल में आकार लेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज व सावित्री बाई फूले आवासीय विद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के आकार लेने की संभावना है।
जिले में मुक्त कराए जाने वाले बाल श्रमिकों को शिक्षित करने की जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता भी नए वर्ष में साकार होगा। प्रखंड मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज की खोलने की योजना भी आकार लेगी। इससे ग्रामीण इलाके के लड़के-लड़कियों को जिला या अनुमंडल मुख्यालय में संचालित होने वाले कॉलेज में पढ़ना मजबूरी नहीं रहेगी।
टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर भी मूर्त रूप लेगा। इस सेंटर के बन जाने से रोहतास ही नहीं बल्कि आस-पास के कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर समेत अन्य जिलों के युवाओं को तकनीक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार का भी अवसर मिलने लगेगा।
नए साल में नए शिक्षकों की नियुक्ति व पीएम श्री विद्यालयों में बेहतर पठन-पाठन की उम्मीद भी जगी है। लगभग साढ़े चार करोड़ की लागत से नगर निगम क्षेत्र के मध्य विद्यालय मोर सराय परिसर में बन रहे भवन में शिक्षा विभाग पूरी तरह से संचालित होगा।
अत्याधुनिक सुविधा से लैस जी-फोर अपने भवन में शिक्षा विभाग कार्यालय को पूरी तरह से शिफ्ट हो जाने के बाद कामकाज भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। पिछले वर्ष की तरह ही इस साल भी मैट्रिक व इंटर बोर्ड की परीक्षा में जिले के छात्र-छात्रा सफलता की उड़ान भरने में कामयाब रहेंगे, कारण कि शिक्षा विभाग दोनों परीक्षा में जिले का बेहतर परिणाम लाने के उद्देश्य से सेंटअप छात्रों का स्पेशल कक्षा क्रैश कोर्स का संचालन कर रहा है।
विभाग का मानना है कि इस बार भी जिले के लड़के-लड़की स्टेट टॉपर व टॉप टेन में शामिल होंगे। रोहतास जिले में लगभग 2900 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं। यहां पर किताबी ज्ञान से लेकर तकनीक शिक्षा तक की व्यवस्था है।
सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर इस वर्ष शिक्षकों की भी बहाली होगी। नए वर्ष में विशिष्ट शिक्षकों के अलावा चौथे चरण की बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त होंगे। इससे कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी।
रोहतास में स्कूल-कॉलेजों की संख्या
- प्राथमिक विद्यालय - 1212
- मध्य विद्यालय - 799
- उच्च व उच्च माध्यमिक विद्यालय- 284
- संस्कृत बोर्ड विद्यालय - 30
- मदरसा बोर्ड विद्यालय - 12
- केंद्रीय विद्यालय - 01
- जवाहर नवोदय विद्यालय - 01
- इंजीनियरिंग कॉलेज - 01
- आईटीआई संस्थान - 05
- पॉलिटेक्निक कॉलेज - 01
- अंगीभूत कॉलेज - 08
- वित्त रहित कॉलेज - 30
- डिग्री इंटर कॉलेज - 01
वर्ष 2026 भी बीते साल की तरह उपलब्धि भरा होगा। विभाग को जहां अपना भवन मिलेगा, तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। तीन दर्जन से अधिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करा वहां पर भवनों की कमी दूर की जाएगी। साथ ही वैसे विद्यालय जहां पर भूमि नहीं है, वहां प्रशासन के सहयोग से जमीन उपलब्ध करवा भवन बनाने का भी कार्य किया जाएगा।
मदन राय, डीईओ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।