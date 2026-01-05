बिहार में चंद रुपयों के लिए बेची बेटियां! बूढ़ों से कराई शादी, टॉर्चर से तंग होकर अब लौटीं वापस

ब्रजेश पाठक, सासाराम (रोहतास)। हर मां-बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करे। गरीब मां-बाप तमाम कोशिश के बाद भी इस इच्छा को साकार नहीं कर पाते हैं। इसी गरीबी, विवशता और लाचारी का फायदा उठा जिले के कई गांवों में बेटियों के सौदागर बाहर के राज्यों के लोगों को बुला उनकी शादी चंद पैसे के लालच में करवा दे रहे हैं।

बिचौलिए की भूमिका कई नजदीकी रिश्तेदार निभा रहे हैं। जब बेटियां ब्याह कर राजस्थान, दिल्ली आदि प्रांतों में जाती हैं तो उन्हें अपने से ढाई से तीन गुना उम्र वाले पति के साथ तमाम यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। कई बेटियां ब्याह के कुछ ही महीनों बाद कड़ी मशक्कत कर अपने आंगन में लौट आई हैं। जब वे अपनी व्यथा अपने स्वजनों को सुनाती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैमूर पहाड़ी के रोहतास, नौक्हट्टा, तिलौथू समेत अन्य प्रखंडों के कई गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर तथा अशिक्षित घर की बेटियों को राजस्थान व दिल्ली में शादी के बाद अपने घर प्रताड़ना के बाद लौटना पड़ा है। केस स्टडी एक इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के कटार गांव की 18 वर्षीया बच्ची स्वाति कुमारी (बदला हुआ नाम) की शादी रिश्तेदारों के बताने पर राजस्थान के जालौर जिला में 2025 के जनवरी माह में हुई थी। जब वह ब्याह कर ससुराल गई तो अपने 56 वर्षीय पति को देख उसके सारे अरमान टूट गए।

कुछ ही दिन में वह उसे काफी प्रताड़ित करता था। अपनी बात मनवाने के लिए भूसे के घर में बिना भोजन पानी के बंद कर देता था। स्वाति ने किसी तरह अपनी मां को सूचना दी। जिसके बाद मां बिचौलिए के साथ उसके ससुराल गई।

वहां पंचायत बैठाई गई व इस शर्त पर विदा किया गया कि वे अपनी बेटी को एक माह में पुन: ससुराल पहुंचा देंगी। स्वाति गत दस माह से अब ससुराल जाने का नाम नहीं लेती हैं। केस स्टडी दो अमझोर थाना क्षेत्र के रामडीहरा गांव की एक बेटी की राजस्थान के एक गांव में 2023 में शादी कराई गई थी। उसके रिश्तेदार ने लड़के को दिल्ली रेलवे में नौकरी करने की बात बताई थी। शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसका पति 55 वर्ष का मिला। घर में कड़ा पहरा उस पर लगा दिया गया।

जिसके बाद वह काफी परेशान रहने लगी। किसी तरह वहां से भागकर अपने घर आई व अपनी आपबीती परिवार वालों को सुनाई। वह भी ससुराल वापस जाने की बात से इंकार कर रही है। केस स्टडी तीन बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की बेटी की शादी कानपुर के एक युवक से कराई गई। युवक उस बेटी को फर्रुखाबाद जिला के मोहम्मदाबाद थाना के पिपरा गांव निवासी सुशील कुमार के हाथ एक लाख 55 हजार रुपये में शादी के लिए बेच दिया।