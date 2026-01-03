रोहतास में साल का सबसे ठंडा दिन, पारा 5 डिग्री से नीचे; बढ़ सकती है स्कूलों की छुट्टी

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास जिले के लिए शनिवार का दिन इस वर्ष के जाड़े का सबसे ठंड का दिन रहा। रात में पांच डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहा। ठंड बढ़ने से पूरे दिन कनकनी जैसा रहा। सड़क के किनारे लोगों ने टायर व खरपतवार जला रात बिताई।

हालांकि मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा सभी सरकारी व निजी विद्यालयों व कोचिंग संस्थानों में चार जनवरी तक आठवीं तक की कक्षा संचालित करने पर रोक लगाई है। नौंवी से 12वीं तक की कक्षा दस से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

बढ़ सकती है स्कूलों की छुट्टी अगर रविवार को भी मौसम कोई खास बदलाव नहीं रहा, तो प्रशासन विद्यालय संचालन को लेकर लिए गए निर्णय को और आगे बढ़ा सकता है। हालांकि डीएम के आदेश के बाद भी जिले में अभी कई निजी विद्यालय व कोचिंग संस्थानों में सुबह आठ बजे से ही पढ़ाई शुरू हो जा रही है, जिससे बच्चों को कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने के लिए घर से छह बजे ही निकलना पड़ जा रहा है।

शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री व अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में मौसमी बीमारी से ग्रसित मरीजों की भीड़ अधिक देखी जा रही है। रविवार को भी न्यूनतम तापमान में कमी रहने की संभावना जताई गई है।