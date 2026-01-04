Language
    फ्रांस का पिंक हाउस नहीं देखा तो पहुंच‍िए चैता बहोरी; सरस्‍वती पूजा पर यहां बन रहा भव्‍य पंडाल

    By Pramod Tagore Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    संझौली (रोहतास) के चैता बहोरी में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार रोहतास क्लब पूजा समिति फ्रांस के पिंक हाउस की तर्ज पर भव्य पंडाल बना ...और पढ़ें

    रोहतास के चैता बहोरी में बन रहा पूजा पंडाल। जागरण

    संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। सरस्वती पूजा को ले जगह-जगह तैयारी चल रही है। इधर चैता बहोरी में तैयारियां जोरों पर हैं।

    इस बार भव्य और अनोखे डिजाइन में यहां सरस्वती पूजा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है। रोहतास क्लब चैता बहोरी पूजा समिति फ्रांस के पिंक हाउस की तर्ज पर पंडाल का निर्माण करा रहा है।

    बताया गया है क‍ि इसकी बनावट और रंग संयोजन लोगों को दूर से ही आकर्षित करेगा। पूजा समिति ने सदस्यों ने बताया कि इसमें करीब दो से ढाई लाख खर्च आएंगे।

    इसके अलावा विद्युत सजावट पर भी लगभग एक लाख रुपये खर्च आ रहा है। पंडाल में आधुनिक लाइटिंग, रंग-बिरंगी झालरें और आकर्षक विद्युत सजावट की जा रही है, जिससे रात के समय पंडाल की सुंदरता और भी निखर कर सामने आएगी।

    आयोजकों के अनुसार हर साल की तरह इसबार भी जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग चैता बहोरी पहुंचकर पंडाल और विद्युत सजावट का आनंद लें सकेंगे। 

    पूजा समिति सदस्यों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने को ले चाक-चौबंद प्रबंध किए गए हैं।

    पंडाल परिसर में स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। वहीं स्थानीय प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा। आने-जाने के रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।   

     