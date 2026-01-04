संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। सरस्वती पूजा को ले जगह-जगह तैयारी चल रही है। इधर चैता बहोरी में तैयारियां जोरों पर हैं।

इस बार भव्य और अनोखे डिजाइन में यहां सरस्वती पूजा के लिए पंडाल बनाया जा रहा है। रोहतास क्लब चैता बहोरी पूजा समिति फ्रांस के पिंक हाउस की तर्ज पर पंडाल का निर्माण करा रहा है।

बताया गया है क‍ि इसकी बनावट और रंग संयोजन लोगों को दूर से ही आकर्षित करेगा। पूजा समिति ने सदस्यों ने बताया कि इसमें करीब दो से ढाई लाख खर्च आएंगे।

इसके अलावा विद्युत सजावट पर भी लगभग एक लाख रुपये खर्च आ रहा है। पंडाल में आधुनिक लाइटिंग, रंग-बिरंगी झालरें और आकर्षक विद्युत सजावट की जा रही है, जिससे रात के समय पंडाल की सुंदरता और भी निखर कर सामने आएगी।