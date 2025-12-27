Language
    रोहतास में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार; पूछताछ जारी

    By Brajesh PathakEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:06 AM (IST)

    रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। एक हार्वेस्टर चालक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को इल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 11 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटी है। दुष्कर्म की घटना को एक हार्वेस्टर चालक युवक ने अंजाम दिया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।