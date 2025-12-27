रोहतास में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार; पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 11 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटी है। दुष्कर्म की घटना को एक हार्वेस्टर चालक युवक ने अंजाम दिया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

