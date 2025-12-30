Language
    शादी के बाद दुल्‍हन फरार; स्‍टेशन पर ठगा सा देखता रह गया राजस्‍थान का दूल्‍हा, लग गया चूना

    By Upendra Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    राजस्थान के हरचंद राम से शादी के नाम पर 2.95 लाख रुपये ठगे गए। सासाराम कोर्ट में अंजली नामक लड़की से शादी के बाद, वह स्टेशन पर पेट दर्द का बहाना बनाकर ...और पढ़ें

    राजस्‍थान के व्‍यक्‍त‍ि को शादी के नाम पर लगाया चूना। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, नौहट्टा (रोहतास)। शादी के नाम पर लाखों रुपये खर्च करवा लिए और दुल्‍हन भी फरार हो गई। इस आशय की शिकायत राजस्थान के जालोर जिला के ढाणी निवासी हरचंद राम ने कराई है।

    नौहट्टा थाने में दर्ज एफआइआर में हरचंद राम ने कहा है क‍ि इसी वर्ष 27 दिसंबर को सासाराम कोर्ट में अंजली नामक की लड़की से उसकी शादी हुई थी। 

    शादी के लिए दिए 2.95 लाख रुपये

    शादी के लिए सरोज देवी नामक महि‍ला ने 2 लाख 95 हजार रुपये लिए। पहले तो बराव स्कूल के पास सरोज देवी को 15 हजार नकद भी दिया।

    इसके बाद दीपक कुमार को 40 हजार, मनीष कुमार को 20 हजार रुपये सरोज देवी के कहने पर दिए। यह पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसके बाद फिर सरोज देवी को 70 हजार रुपये नकदी दी।

    कोर्ट में वकील को भी 15 हजार रुपये देने पड़े। कोर्ट से शादी के बाद राजस्‍थान जाने की तैयारी की। पत्‍नी के साथ सासाराम स्‍टेशन पर थे।

    बाथरूम जाने का बहाना बनाया और हो गई फरार 

    पत्‍नी ने कहा कि पेट दर्द हो रहा है, बाथरूम जाना है। वह उसी बहाने गई और तुरंत निकली। इसी क्रम में एक बाइक सवार आया और वह उसके साथ फरार हो गई। 

    हरचंद ने लड़की का पता नौहट्टा थाना के भदारा गांव बताया है। कहा है कि उसके पिता का नाम तुलसी साह है। इस बीच मह‍िला भी चुपके से निकल गई। 

    इसंबंध में थानाध्यक्ष दीवाकर कुमार ने बताया कि पता गलत बताकर व्यक्ति को धोखा दिया गया है। मामले मे कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी पकड़ा गया है।  

     