संवाद सूत्र, नौहट्टा (रोहतास)। शादी के नाम पर लाखों रुपये खर्च करवा लिए और दुल्‍हन भी फरार हो गई। इस आशय की शिकायत राजस्थान के जालोर जिला के ढाणी निवासी हरचंद राम ने कराई है।

नौहट्टा थाने में दर्ज एफआइआर में हरचंद राम ने कहा है क‍ि इसी वर्ष 27 दिसंबर को सासाराम कोर्ट में अंजली नामक की लड़की से उसकी शादी हुई थी।

शादी के लिए दिए 2.95 लाख रुपये

शादी के लिए सरोज देवी नामक महि‍ला ने 2 लाख 95 हजार रुपये लिए। पहले तो बराव स्कूल के पास सरोज देवी को 15 हजार नकद भी दिया।

इसके बाद दीपक कुमार को 40 हजार, मनीष कुमार को 20 हजार रुपये सरोज देवी के कहने पर दिए। यह पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसके बाद फिर सरोज देवी को 70 हजार रुपये नकदी दी।

कोर्ट में वकील को भी 15 हजार रुपये देने पड़े। कोर्ट से शादी के बाद राजस्‍थान जाने की तैयारी की। पत्‍नी के साथ सासाराम स्‍टेशन पर थे।

बाथरूम जाने का बहाना बनाया और हो गई फरार

पत्‍नी ने कहा कि पेट दर्द हो रहा है, बाथरूम जाना है। वह उसी बहाने गई और तुरंत निकली। इसी क्रम में एक बाइक सवार आया और वह उसके साथ फरार हो गई।