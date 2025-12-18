Language
    रोहतास के डेहरी में 20 को आएंगे CM नीतीश कुमार, भोजपुरी हाट समेत कई योजनाओं का करेंगे निरीक्षण

    By Upendra Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 दिसंबर को डेहरी प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। वे इंद्रपुरी में प्रस्तावित भोजपुरी हाट, वाटर ...और पढ़ें

    Hero Image

    तैयारियों का निरीक्षण करते अधिकारी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर डेहरी प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

    इस क्रम में वे इंद्रपुरी में प्रस्तावित भोजपुरी हाट के लिए अबतक किए गए कार्यों का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को ले प्रशासनिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।

    मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 20 दिसंबर को 11.15 बजे यहां बीसैप में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहां से वे सड़क मार्ग से बस्तीपुर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे।

    इंद्रपुरी में निर्मित होने वाले भोजपुरी हाट के साइड प्लान का भी अवलोकन एवं निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे डेहरी प्रखंड के सुजानपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय विद्यालय का अवलोकन, शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद करेंगे।

    आंगनबाड़ी केंद्र का करेंगे निरीक्षण

    आंगनबाड़ी केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही स्थानीय महिलाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डेहरी तेतराढ़-राजपुर पथ 20.40 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य का भी स्थल निरीक्षण करेंगे।

    दोपहर 1 बजकर 20 मिनट बजे वे डालमियानगर मैदान में निर्मित हेलीपैड से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को ले प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर सभी विभाग तैयारी में लगे हैं।

    जल संसाधन विभाग के अधिकारी सोन नदी के सतही जल का उपयोग कर निर्मित होने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आगमन को लेकर मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

    विधि व्यवस्था को ले एसपी रोशन कुमार, एएसपी अतुलेश झा, एसडीएम नीलेश कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया। वहीं, डीसीसी विजय कुमार पांडेय व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने सुजानपुर में प्राथमिक विद्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

