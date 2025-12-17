राजधानी जलाशय में प्रवासी पक्षियों को कलरव करते देख मुग्ध हुए CM नीतीश कुमार, देखिये आकर्षक तस्वीरें
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्य सचिवालय परिसर स्थित राजधानी जलाशय में प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी जलाशय के भ्रमण के क्रम में कलरव कर रहे विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को देखा।
उनकी गतिविधियों को देखकर वे आनंदित हुए। अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री को राजधानी जलाशय के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों और पक्षियों के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।
राजधानी जलाशय में लालसर, कुट, पिनटेल, गड़वाल, काम्ब डक एवं स्थलीय पक्षी में ट्रीपाई, कोयल, धनेश, रौलर इत्यादि प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में आते हैं।
पक्षियों के लिए नैसर्गिक स्थल
प्रवासी प्रजाति पक्षियों में लेसर व्हीसलिंग डक, फेरोजीनस डक, कारमोरंट, मूरहेन, गडवाल आदि प्रमुख हैं। यहां पक्षियों के अधिक से अधिक जमावड़े के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ भोजन के रूप में मछली, कीड़े, जलीय पौधे, गीली घास एवं अन्य चीजें उपलब्ध हैं। शहर की घनी आबादी के बीच यह नैसर्गिक स्थल बना हुआ है।
वन विभाग द्वारा राजधानी जलाशय का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका का भी भ्रमण किया एवं वहां उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली।
राजधानी वाटिका परिसर में उपस्थित लोगों ने हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान पार्षद ललन सर्राफ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डा. चन्द्रशेखर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
(राजधानी वाटिका का भ्रमण करते नीतीश कुमार।)
(प्रवासी पक्षियों को निहारते सीएम।)
