राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्य सचिवालय परिसर स्थित राजधानी जलाशय में प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी जलाशय के भ्रमण के क्रम में कलरव कर रहे विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों को देखा।

उनकी गतिविधियों को देखकर वे आनंदित हुए। अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री को राजधानी जलाशय के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों और पक्षियों के बारे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

राजधानी जलाशय में लालसर, कुट, पिनटेल, गड़वाल, काम्ब डक एवं स्थलीय पक्षी में ट्रीपाई, कोयल, धनेश, रौलर इत्यादि प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में आते हैं।

पक्ष‍ियों के ल‍िए नैसर्गिक स्‍थल

प्रवासी प्रजाति पक्षियों में लेसर व्हीसलिंग डक, फेरोजीनस डक, कारमोरंट, मूरहेन, गडवाल आदि प्रमुख हैं। यहां पक्षियों के अधिक से अधिक जमावड़े के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ भोजन के रूप में मछली, कीड़े, जलीय पौधे, गीली घास एवं अन्य चीजें उपलब्ध हैं। शहर की घनी आबादी के बीच यह नैसर्गिक स्थल बना हुआ है।