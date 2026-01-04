सासाराम के राकेश कुमार ने बनाया लैंड ट्रैकर एप, जमीन की निगरानी हुई आसान

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। अब जमीन पर नजर रखना और आसान हो गया है। डिजिटल और एआई तकनीक से जमीन प्रबंधन को समाधान का नया आयाम मिल गया है। सासाराम शहर के आलमगंज मोहल्ला की रहने वाले राकेश कुमार रौशन ने अपनी कला कौशल से लैंड ट्रैकर एप का निर्माण किया है, जो किसानों व रैयतों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिले में फिलहाल चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को देखते हुए इस एप की और प्रासंगिकता बढ़ गई है। कारण कि गलत तरीके अपना रैयती भूमि की प्रकृति में कोई विशेष बदलाव न हो इसे लेकर आए दिन सर्वे कर्मियों के साथ विवाद होने का मामला सामने आने लगा है।

दिल्ली में एमसीए की पढ़ाई कर रहे राकेश कुमार कहते हैं कि उसने अपने दोस्त कृष्ण मोहन के साथ लैंड ट्रैकर एप का निर्माण किया है। इस एप से भूमि पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। जमीन केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, पहचान और विरासत कही प्रतीक मानी जाती है।

लेकिन बदलती जीवनशैली, शहरीकरण और परिवारों के बिखराव के कारण जमीन से जुड़ी एक गंभीर समस्या लगातार सामने आ रही है। किसी कारणवश वह व्यक्ति परिवार में नहीं रहता, तो अन्य सदस्य जमीन की सही लोकेशन, सीमाएं, पड़ोसी, दस्तावेज और मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस में आ जाते हैं।

जमीन से जुड़े अधिकांश विवादों की जड़ केवल दस्तावेजों की कमी नहीं, बल्कि नियमित निगरानी का अभाव माना जाता है। डिजिटल समाधान के रूप में लैंड ट्रैकर एप इन्हीं वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय डिजिटल प्लेटफार्म सामने लाया गया है, जो जमीन प्रबंधन को तकनीक के माध्यम से सरल और सुरिक्षत बनाने का प्रयास कर रहा है।