औद्योगिक हब बनने की ओर बढ़ा रोहतास, सरकार ने दिए 180 करोड़ रुपये; 700 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित
रोहतास जिले में उद्योग स्थापना के लिए सरकार ने 180 करोड़ का कोष दिया है। इंडस्ट्रीज स्थापना के लिए 700 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। डीडी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिला में उद्योग स्थापना के लिए सरकार ने 180 करोड़ का कोष उपलब्ध कराया है। इसके अलावा 700 एकड़ से अधिक जमीन इंडस्ट्रीज स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई है, ताकि जिले में उद्योग की स्थापना की जा सके।
उक्त बातें रविवार को शहर के सत्यम पैलेस में लगी कपड़ा निर्माण करने वाली कंपनियों के उद्घाटन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीसी विजय कुमार पाण्डेय ने कहीं।
डीडीसी ने बताया कि सरकार को जिला के व्यवसाय से 351 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिला में जीएसटी लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो शुभ संकेत है। कपड़ा निर्माण करने वाली नामी-गिरामी कंपनियों ने रिटेल दुकानदारों के व्यवसाय को प्रमोशन देने के लिए अब छोटे शहरों का रुख किया है।
सासाराम शहर के थोक वस्त्र विक्रेता ओम होलसेल बाजार की ओर से आगामी लगन के मद्देनजर इसका आयोजन रविवार को शहर के सत्यम पैलेस में किया गया। उद्घाटन डीडीसी विजय कुमार पाण्डेय, नगर आयुक्त विकास कुमार, ओम होलसेल बाजार के चेयरमैन ओम अग्रवाल, एमडी पुनीत अग्रवाल व सर्वज्ञ अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया।
इस आयोजन में आसपास के गांव समेत जिला के लगभग 450 वस्त्र विक्रेता शामिल होने के लिए बुकिंग करवाई। वस्त्र मेला में मुंबई, सूरत, कोलकाता, बनारस, अहमदाबाद से आए प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी कंपनियों के उत्पादों (सूटिंग, शिर्टिंग, साड़ी, लहंगा व दुपट्टा) का प्रदर्शन किया।
आयोजन में आकर्षण का केंद्र सियाराम सिल्क मिल लिमिटेड-मुंबई द्वारा आयोजित स्कीम दिसंबर धमाका 2025 रहा। वस्त्र मेला में मुख्य रूप से सियाराम, लक्ष्मीपति साड़ी, विशाल साड़ी, कलाश्री साड़ी आदि कंपनियां शामिल थीं।
कार्यक्रम में आए व्यापारियों का स्वागत ओम होलसेल बाजार के पुनीत अग्रवाल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश अग्रवाल ने दिया।
