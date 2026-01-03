रोहतास के रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में बार बालाओं के डांस का मामला, अधिकारियों ने शुरू की जांच
डेहरी-ऑन-सोन के रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में बार बालाओं के डांस का वायरल वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डेहरी-ऑन-सोन(रोहतास)।डेहरी स्थित रामारानी जैन इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में बार बालाओं के डांस से जुड़े वायरल वीडियो मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम निलेश कुमार के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने शुक्रवार को विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांच टीम के विद्यालय पहुंचते ही शिक्षकों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।
बताया जा रहा है कि यह मामला 29 नवंबर का है, जब विद्यालय के समीप एक बारात ठहरी हुई थी। आरोप है कि बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच पार्टी बुलाई गई थी और इसी दौरान बार बालाओं ने विद्यालय परिसर के मंच पर डांस किया।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रामारानी जैन गर्ल्स हाई स्कूल का बोर्ड और विद्यालय की भूमि दानदाता स्व. रामारानी जैन की तस्वीर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
वीडियो सामने आने के बाद शहर में यह सवाल उठने लगे कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजित हुआ और इसकी अनुमति किसने दी।
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसडीएम निलेश कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए और तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। जांच टीम में अवर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) डॉ. संजय कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अजीत कुमार शामिल हैं।
टीम ने विद्यालय परिसर में पहुंचकर सबसे पहले उस स्थल का निरीक्षण किया, जहां कथित रूप से बार बालाओं का डांस हुआ था।
इसके बाद अधिकारियों ने विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं से एक-एक कर पूछताछ की। विद्यालय के सुरक्षा प्रहरी से भी विस्तृत जानकारी ली गई।
सुरक्षा प्रहरी ने बताया कि 29 नवंबर को दिन के समय कुछ लोगों ने जबरन उसे हटाकर विद्यालय परिसर में टेंट और पंडाल लगाया था।
हालांकि जब उससे यह पूछा गया कि उसने इसकी सूचना प्रधानाध्यापिका या किसी प्रशासनिक अधिकारी को क्यों नहीं दी, तो वह इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका और चुप्पी साध ली।
जांच समिति के सदस्य इसके बाद प्रधानाध्यापिका के कार्यालय में बैठे और पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की।
प्रारंभिक जांच में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि विद्यालय के मंच पर बार बालाओं का डांस हुआ था, जो एक गंभीर और आपत्तिजनक मामला है। जांच टीम ने इससे संबंधित साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।
एसडीएम निलेश कुमार ने कहा कि यह मामला शिक्षा संस्थान की गरिमा से जुड़ा हुआ है और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पूरे मामले को लेकर शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
