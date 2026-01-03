रोहतास के रामारानी जैन बालिका उच्च विद्यालय में बार बालाओं के डांस का मामला, अधिकारियों ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, डेहरी-ऑन-सोन(रोहतास)।डेहरी स्थित रामारानी जैन इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में बार बालाओं के डांस से जुड़े वायरल वीडियो मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम निलेश कुमार के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने शुक्रवार को विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांच टीम के विद्यालय पहुंचते ही शिक्षकों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

बताया जा रहा है कि यह मामला 29 नवंबर का है, जब विद्यालय के समीप एक बारात ठहरी हुई थी। आरोप है कि बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच पार्टी बुलाई गई थी और इसी दौरान बार बालाओं ने विद्यालय परिसर के मंच पर डांस किया।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें रामारानी जैन गर्ल्स हाई स्कूल का बोर्ड और विद्यालय की भूमि दानदाता स्व. रामारानी जैन की तस्वीर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में यह सवाल उठने लगे कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजित हुआ और इसकी अनुमति किसने दी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसडीएम निलेश कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए और तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। जांच टीम में अवर निर्वाचन पदाधिकारी संतोष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) डॉ. संजय कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अजीत कुमार शामिल हैं।