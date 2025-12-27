अलग होगा इस बार का पंचायत चुनाव; मंत्री ने आरक्षण और परिसीमन पर भी दिया अपडेट
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव अलग होंगे। पंचायती राज अधिनियम के तहत हर 10 साल में आरक्षित सीटों में बदलाव हो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में सभी पंचायत स्तर की आरक्षित सीटें बदल जाएंगी।
2026 में चुनाव तय समय पर ही होगा, लेकिन इस बार चुनाव अलग होगा। पटना से सासाराम जाने के क्रम में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश एक सवाल के जवाब में यह बातें कही।
जागरण के सवाल पर कहा कि पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है कि हर 10 साल पर आरक्षित सीटों में बदलाव होता है।
आरक्षण के रोस्टर में होगा बदलाव
इस बार भी आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा और रोस्टेड तैयार करने में राज्य निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने परिसीमन में इस चुनाव में बदलाव नहीं होने की बात भी कही।
कहा कि जनगणना का नया डाटा नहीं है। 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था। इसलिए परिसीमन में बदलाव नहीं होगा। लेकिन आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा।
पिछले चुनाव के प्रतिनिधियों का कार्यकाल चल रहा है और पांच साल पूरा होने तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के सवाल पर कहा कि मल्टी पोस्ट ईवीएम तकनीक से चुनाव कराया जाएगा।
विभाग आने वाले पंचायत चुनाव में और भी कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में है, जिससे कि वोटिंग के समय इससे बोगस वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा बिहार को देश के पांच विकसित राज्यों में शामिल किया करने पर काम चल रहा है। यह लक्ष्य जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे लेकर सात निश्चय तीन का गठन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को लेकर काम करना है। बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है।
पंचायती राज मंत्री का भव्य स्वागत
संझौली पहुंचने पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। दिनेश पटेल, चंद्रकांत कुशवाहा, लव मिश्रा, रोहित कुमार सहित कई ने अभिनंदन किया।
आरएलएम अध्यक्ष संजय सिंह सामुदायिक केंद्र तक जाने वाली रास्ते में पीसीसी निर्माण की मांग और जेडीयू अध्यक्ष राजेश पटेल ने भी ज्ञापन सौंपा। प्रमुख समरचंद पटेल ने भी संझौली के विकास को के एक ज्ञापन दिया।
