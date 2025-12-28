Language
    नए वर्ष पर रोहतास बनेगा पिकनिक का हॉटस्पॉट, तुतला भवानी से रोहतासगढ़ तक ईको टूरिज्म की तैयारियां पूरी

    By Dhanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    नए वर्ष पर रोहतास बनेगा पिकनिक का हॉटस्पॉट

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। वर्तमान वर्ष 2025 के समाप्त होने में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। गुरुवार को नए साल 2026 की शुरुआत होगी। नव वर्ष को उमंग व उत्साह से मनाने की तैयारी लोग अभी से करने में जुट गए हैं। प्राकृतिक संपदा व ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण रोहतास जिले में पिकनिक स्पॉट की भरमार है। 

    एक-दो कौन कहे डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसे जगह हैं, जहां पर लोग नए वर्ष पर एक जनवरी को पिकनिक मनाने जाएंगे। लोग झरना से लेकर नेचर रीवर सफारी तक आनंद लेंगे। चाहे वह तुतला भवानी धाम हो या फिर मांझर कुंड व दुर्गावती जलाशय। ये स्थल आज ईको टूरिज्म के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

    जिला प्रशासन व रोहतास पुलिस की पुख्ता तैयारी

    नए वर्ष का जश्न आनंदमयी व उमंग भरा हो, इसे लेकर जिला प्रशासन व रोहतास पुलिस अपनी तैयारी कर रखी है। मनचलों पर पैनी नजर रखने के लिए वर्दी के साथ-साथ सादे लिबास में महिला व पुरुष कर्मी की तैनाती रहेगी। 

    जिला मुख्यालय में नेहरू शिशु उद्यान, शेरशाह रौजा पार्क, ताराचंडी धाम, त्रिनेत्र गुफा स्थित शिव मंदिर, मांझर कुंड के अलावा चेनारी के दुर्गावती जलाशय, शेरगढ़ किला, तुतला भवानी धाम, इंद्रपुरी बराज, एनिकट रोहतासगढ़ किला समेत कई रमणीय स्थानों पर लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। 

    उत्पाद विभाग की टीम की नजर शराब पर 

    रोहतास पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम की नजर शराब पर मुख्य रूप से रहेगी। उनके द्वारा होटलों, रिसॉर्ट व लाज पर भी नजर रखने का काम किया जाएगा। इसके लिए क्विक एक्शन टीम भी गठित की गई है। मांझर कुंड को प्रकृति की सौंदर्यता भी कहा जाता है। 

    खासकर सावन के महीने में यहां पर काफी संख्या में सैलानी पहुंच पिकनिक का आनंद लेते हैं। दुर्गावती जलाशय में सैलानियों के लिए नेचर सफारी की भी व्यवस्था की गई है।

    डीएम उदिता सिंह के मुताबिक एक जनवरी को मनाए जाने वाले नए वर्ष जश्न को लेकर जिला प्रशासन व रोहतास पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सभी थानाध्यक्षों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी तरह से चौकस रहेंगे। जश्न के नाम पर होने वाली पार्टी पर पैनी नजर रखेंगे और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निबटेंगे।