Bihar Election 2025: सासाराम में वज्र गृह में ट्रक घुसने से मचा हंगामा, राजद प्रत्याशी धरना पर बैठे

    By Satish KumarEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:41 AM (IST)

    बिहार के सासाराम में बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के दौरान वज्र गृह में ट्रक घुसने से हंगामा मच गया। राजद प्रत्याशी ने विरोध में धरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद जमकर विरोध हुआ।

    EVM वज्र गृह में ट्रक घुसने से मचा हंगामा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सासाराम। विधानसभा चुनाव के वज्र गृह केंद्र बाजार समिति तकिया परिसर में टीन का खाली बक्शा लदा ट्रक प्रवेश करने पर बवाल मच गया। राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने वज्र गृह केंद्र के गेट पर पहुंच कर हंगामा किया। सूचना मिलने पर डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल की। 

    राजद के कई प्रत्याशियों ने वज्र गृह के अंदर सीसीटीवी खराब होने कशिकायत। इस घटनाक्रम के बाद कुछ देर के लिए दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव; सासाराम के प्रत्याशी सतेंद्र साह व नोखा प्रत्याशी अनीता चौधरी धरना पर बैठ गए। 

    डीएम-एसपी ने राजद प्रत्याशियों और उसके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया है। 

    रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बल प्रयोग किए जाने के आरोप का खंडन किया है। वज्र गृह परिसर बाजार समिति तकिया में चेनारी विधानसभा के शिवसागर डिस्पैच सेंटर से खाली बक्शा लदा हुआ ट्रक परिसर में आने की बात स्वीकार किया है। 

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने इस मामले में चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण पूछा है। 

    स्पष्टीकरण में पूछा गया है वज्र गृह को सील कर दिए जाने के बाद आखिर किस परिस्थिति में खाली बक्शा लदा ट्रक भेजा गया था ‌। बताते चले कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर में  ईवीएम का वज्र गृह‌ बनाया गया है।

