Bihar Election 2025: स्ट्रांग रूम में रखा गया EVM-VVPAT, सीआरपीएफ कर रही निगरानी

संवाद सहयोगी, शिवहर। शिवहर विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान बाद पोल्ड इवीएम -वीवीपैट को प्रत्याशियों, चुनाव अभिकर्ताओं तथा केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल कार्यालय में निर्मित स्ट्रांग रूम में डबल लाक सिस्टम के तहत सीलबंद कर रखा गया है।

सीसी कैमरे की निगरानी और सशस्त्र बल की निगरानी में इवीएम-वीवीपेट रखा गया है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के कुल 368 मतदान केंद्रों पर मतदान बाद मंगलवार की देर रात तक इवीएम का संग्रहण कराया गया। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए है। इसकी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने दी है। उन्होंने बताया है कि आयोग के निर्देश के आलोक में सुरक्षा में भंडारण प्रोटोकाल के अनुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है।

अंदरूनी भाग की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल को दिया गया है। न्यूनतम एक प्लाटून अर्द्ध सैनिक बल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त परिसर के बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला पुलिस तैनात है। सीसी कैमरे भी लगाए गए है।