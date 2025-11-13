Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: स्ट्रांग रूम में रखा गया EVM-VVPAT, सीआरपीएफ कर रही निगरानी

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में, मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी को सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में लगा है, और मतगणना के दिन इन मशीनों को मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    EVM-VVPAT की निगरानी में तैनात CRPF। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, शिवहर। शिवहर विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान बाद पोल्ड इवीएम -वीवीपैट को प्रत्याशियों, चुनाव अभिकर्ताओं तथा केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल कार्यालय में निर्मित स्ट्रांग रूम में डबल लाक सिस्टम के तहत सीलबंद कर रखा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीसी कैमरे की निगरानी और सशस्त्र बल की निगरानी में इवीएम-वीवीपेट रखा गया है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के कुल 368 मतदान केंद्रों पर मतदान बाद मंगलवार की देर रात तक इवीएम का संग्रहण कराया गया।

    वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए है। इसकी जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने दी है। उन्होंने बताया है कि आयोग के निर्देश के आलोक में सुरक्षा में भंडारण प्रोटोकाल के अनुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है।

    अंदरूनी भाग की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल को दिया गया है। न्यूनतम एक प्लाटून अर्द्ध सैनिक बल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त परिसर के बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला पुलिस तैनात है। सीसी कैमरे भी लगाए गए है।

    माक पोल के दौरान खराब पाए गए एवं सुरक्षित बचे हुए अन्य इवीएम एवं वीवीपैट को आयोग के निर्देशानुसार अन्यत्र चिह्नित स्ट्रांग रूम में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है।

    प्रत्याशियों को लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को पोल्ड इवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी नियुक्त कर सकते है।

    उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। स्ट्रांग रूम का सीसी टीवी डिस्प्ले प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

    जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया हैं कि 14 नवंबर को प्रत्याशियों, उनके चुनाव अभिकर्ताओं व केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के बीच स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और महात्मा गांधी नगर भवन में मतगणना का कार्य किया जाएगा।