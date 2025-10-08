Language
    Bihar Election 2025: वोटर आईडी न होने पर भी कर सकते हैं वोट, ये दस्तावेज होंगे मान्य

    By dhanjay kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:29 PM (IST)

    रोहतास में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र न होने पर 11 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदान के लिए मान्यता दी है। इनमें आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड पासबुक ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वोटर कार्ड संबंधी शिकायतों और सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

    वोटर आईडी न होने पर भी कर सकते हैं वोट

    जागरण संवाददाता, सासाराम/रोहतास। अगर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र न हो तो वोटर फोटोयुक्त अन्य 11 दस्तावेज का उपयोग चुनाव के दिन कर सकते हैं।

    आयोग ने मतदान के लिए विकल्प के तौर पर 11 दस्तावेज को मान्यता दी है। मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए, मतदाता को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीक) या निम्नलिखित में से किसी एक 12 मूल फोटो पहचान दस्तावेज़ (पहचान पत्र) को प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

    ये दस्तावेज होंगे मान्य 

    • आधार कार्ड
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • फोटो सहित बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक
    • श्रम मंत्रालय- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    • भारतीय पासपोर्ट
    • फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
    • केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र
    • सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी कार्ड

    हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत

    अगर किसी भी मतदाता को चुनाव संबंधी शिकायत करनी हो तो वे हेल्पलाइन नंबर 1950 से अपनी बात रख सकते हैं।

    कंप्लेन मानिटरिंग सह जिला नियंत्रण कक्ष व हेल्पलाइन कोषांग के नोडल पदाधिकारी विनिता कुमारी ने कहा कि गहन पुनरीक्षण या वोटर कार्ड से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत व सहायता के लिए आम नागरिक सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

    यह कोषांग चुनाव कार्य समाप्ति तक 24 घंटे चालू रहेगा। इस कोषांग में अभी तक वोटर कार्ड से संबंधित शिकायत एवं सहायता के लिए एनजीएसपी पोर्टल के माध्यम से 227 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण किया जा चुका है।

    कोषांग में इस वर्ष एक फरवरी से सात अक्टूबर तक हेल्पलाइन नंबर 1950 पर 1314 लोगों को दूरभाष के माध्यम से सहायता की जा चुकी है।

