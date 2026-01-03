साइबर फ्रॉड करने वालों को बेचा 500 सिम, पूर्णिया से 2 POS एजेंट गिरफ्तार; एयरटेल कंपनी से मांगी गई जानकारी

राजीव कुमार, पूर्णिया। फेक सिम बेचकर साइबर फ्रॉड करने वाले दो आरोपित पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल एजेंट) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनोें आरोपित बनमनखी के रहने वाले सगे भाई है। आरोपितों द्वारा एक सिम लेने वाले व्यक्ति के कागजात एवं तस्वीर से कई सिम निर्गत कर देने की बात सामने आई है।उनके द्वारा पांच सौ एयरटेल का ऐसे सिम निर्गत कर साइबर फ्रॉड करने वाले को सौंपने की बात सामने आई है।

पुलिस ने वहां से निर्गत सभी मोबाइल सिम के संबंध में जानकारी एयरटेल से मांगी है। इसकी जांच में यह बात भी सामने आई है कि बनमनखी एवं जानकीनगर थाना क्षेत्र में दस अधिक सिम विक्रेता इस तरह के फर्जीवाड़ा में शामिल है।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पूर्णिया न्यायालय में कार्यरत राहुल कुमार द्वारा मोबाइल नम्बर 9006973701 के धारक द्वारा बीस हजार रूपये ठग लेने की प्राथमिकी साइबर थाना में दर्ज कराई गयी। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत के निर्देशानुसार साइबर थाना एवं जिला आसूचना इकाई का एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद साइबर थाना के डीएसपी चंदन कुमार ठाकुर की जांच एवं तकनीकी अनुसंधान में यह पता चला कि इस कांड में प्रयोग किया गया मोबाइल नंबर 9006973701 चंद्रपाल मुखिया के नाम से है, जो अररिया जिला का रहने वाला है।

गठित टीम इसके बाद अररिया पहुंची, तो पता चला की बनमनखी के रसाढ़ गांव के रहने वाले दो भाई संतोष कुमार एवं रितेश कुमार ने उनको धोखा में रखकर सिम पोर्ट के नाम पर नया सिम ले लिया है। उसी सिम का प्रयोग इस कांड में हुआ है। इसके बाद दोनों भाई संतोष कुमार एवं रितेश कुमार को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायालय कर्मी से पूर्व के न्यायधीश के इलाज के नाम पर हुई साइबर ठगी साइबर थाना में दर्ज प्राथमिकी में न्यायालय कर्मी राहुल कुमार, जो पूर्णिया में बेंच क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं, ने कहा कि कार्यालय परिचारक अनिल कुमार दास ने बताया कि पूर्व में प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पूर्णिया और वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी ने उन्हें 9006973701 पर फोन किया और उनसे तत्काल चिकित्सा आपातकाल के रूप में 45,000 रुपये भेजने का अनुरोध किया।

उन्हें एक क्यूआर कोड भी भेजा जिसे बाद में धोखाधड़ी से हटा दिया गया। पैसे चिकित्सा आपातकाल में रहने को लेकर मांगे गए हैं। इसके बाद बीस हजार रूपये भेजने के बाद पता चला कि यह मामला पूरी तरह से साइबर ठगी का है।

पहले रितेश के नाम से था सिम बेचने का लाइसेंस पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि बनमनखी रसाढ़ के रहने वाले बड़े भाई रितेश के नाम से सिम बेचने का लाइसेंस था लेकिन गड़बड़ी की शिकायत के बाद उसका लाइसेंस रद एयरटेल द्वारा कर दिया गया। इसके बाद रितेश ने अपने छोटे भाई संतोष के नाम से सिम बेचने का लाइसेंस लिया।

इन दोनों भाइयों द्वारा बिना किसी से मिले ही फर्जीवाड़ा कर निर्गत किए गए सिम बेचे जा रहे थे। सिम के एवज में दो हजार से लेकर पांच हजार तक की राशि वसूल की जाती थी। पकड़ में आए इन दोनों भाईयों ने बताया कि न्यायालय कर्मी को जो सिम दिया गया है, वह जिस व्यक्ति को दिया गया है, उससे वे मिले भी नहीं है।