पूर्णिया में जमीन के लिए दो भाइयों ने पिता को ईंट से मारा, गहरी चोट लगने की वजह से चंद घंटे बाद हुई मौत

संवाद सूत्र, धमदाहा (पूर्णिया)। मीरगंज थाना क्षेत्र के पकरिया गांव में गुरुवार की शाम जमीन को लेकर पिता एवं दो पुत्रों के बीच हुए विवाद व मारपीट के चंद घंटे बाद ही 60 वर्षीय पिता की मौत हो गई। मारपीट के बाद रात में विजय कुमार हांसदा सोने चले गए और सोते हुए ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया है।

मौत का कारण अंदरुनी चोट बताया जा रहा है। मामले को लेकर थाना में देर शाम तक कोई आवेदन नहीं आया था, इस चलते प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम पिता विजय कुमार हांसदा व उनके पुत्रों के बीच कहासुनी होने लगी। कुछ देर बाद ही आपस में मारपीट भी होने लगी। मारपीट के दौरान ईंट से वार किए जाने के कारण एक पुत्र का सिर भी फट गया। साथ ही इस दौरान पिता को भी कई जगह अंदरुनी चोटें लगी।

विवाद शांत होने के बाद पिता सोने चले गए और सुबह अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। घटना की जानकारी मीरगंज थाना को दी गई। और जानकारी मिलते ही मीरगंज थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचें एवं मामले की जानकारी लेते हुए लाश को पोस्टमार्टम हेतु पूर्णिया भेज दिया।