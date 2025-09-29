Bihar News: धमदाहा-भवानीपुर हाईवे पर भीषण हादसा, शराब माफिया की गाड़ी ने 3 नाबालिगों को कुचला; 2 की मौत

पूर्णिया के धमदाहा में शराब माफियाओं की तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन नाबालिगों को रौंद दिया जिसमें दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में राजनंदनी कुमारी और मोनिका कुमारी शामिल हैं। घायल छात्र गंगाराम हेंब्रम का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, धमदाहा (पूर्णया)। धमदाहा-भवानीपुर स्टेट हाईवे पर सोमवार की सुबह माधव नगर कॉलेज के समीप उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शराब माफियाओं की तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन नाबालिगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों में 19 वर्षीय राजनंदनी कुमारी, पिता सुरेश हेंब्रम, निवासी सखुआ टोला शामिल हैं। राजनंदनी बीएचयू की मेधावी छात्रा बताई जा रही थीं। वहीं, दूसरी मृतिका 11 वर्षीय मोनिका कुमारी, घर सकुवा टोला की रहने वाली थी, जो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। दोनों छात्राओं की असमय मौत से परिवार समेत पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

हादसे में घायल छात्र की पहचान गंगाराम हेंब्रम के रूप में हुई है। वह दोनो छात्राओं के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था। फिलहाल, घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह-सुबह तीनों छात्र-छात्रा सड़क किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान धमदाहा की ओर से आ रही शराब से लदी कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार शराब माफियाओं की थी, जो अवैध शराब की खेप लेकर जा रही थी। घटना के बाद कार चालक शराब माफिया कार छोड़कर मौके से फरार हो गया घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर शराब माफियाओं की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।