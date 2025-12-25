Purnia News: 3.57 लाख पेंशनधारियों का जमा होगा लाइव सर्टिफिकेट, सीएसपी पर भीड़

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर जीवन प्रमाणीकरण जमा कराने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में ऐसे पेंशनधारियों की संख्या तीन लाख 57 हजार से अधिक है। पेंशनधारी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण जमा करा सकते हैं। इसमें वृद्ध को बायोमेट्रिक का ऑप्शन भी दिया गया है।

फिलहाल, जीवन प्रमाणीकरण जमा करने की होड़ अभी से लग गई है। इसकी तिथि 22 सितंबर से शुरु हुई और इसके साथ ही सीएसपी केंद्रों पर पेंशनधारियों की भीड़ उमड़ने लगी है। जिले में सक्रिय हैं 321 सीएससी केंद्र सामाजिक सुरक्षा योजनानुसार छह पेंशन योजनाएं संचालित हैं जिसके तहत जिले में 3,57,666 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। उन सभी को अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अमरेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण 22 दिसम्बर से सीएससी के माध्यम से कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सीएससी प्रबंधक, बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक आदि के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया गया है। विदित हो कि जिले में पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए 321 सीएससी केंद्र सक्रिय हैं जहां सफल रूप से पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। सीएससी प्रबंधक कृष्ण कुमार ने बताया कि वर्तमान में जीवन प्रमाणीकरण का पोर्टल संचालित हो रहा है, जिसके कारण प्रमाणीकरण में थोड़ी-बहुत असुविधा हो रही है। किन्तु एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल अच्छी गति संचालित हो जायेगी।

उन्होंने बताया कि जनवरी, 2026 के अंतिम सप्ताह तक सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण सम्भावित रूप से पूर्ण हो सकता है। सहायक निदेशक ने सभी एक्टिव सीएससी केंद्रों से समन्वय स्थापित कर दैनिक रूप से जीवन प्रमाणीकरण का प्रतिवेदन प्राप्त करने निदेश दिया, ताकि जीवन प्रमाणीकरण होने संबंधी आंकड़े का पता चल सके।

उन्होंने प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर संबंधित सीएससी केन्द्रों से समन्वय स्थापित कर जीवन प्रमाणीकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेज हैं जरूरी सहायक निदेशक ने बताया कि जीवन प्रमाणीकरण यह प्रमाणित करता है कि पेंशनधारी जीवित है। यह प्रक्रिया हर वर्ष अनिवार्य होती है, ताकि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग आदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे। यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है।