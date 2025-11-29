Bulldozer Action In Bihar: पूर्णिया में जमकर गरजा बुलडोजर, मंझेली चौक से हटाया गया अतिक्रमण
Bulldozer Action Bihar: पूर्णिया के मंझेली चौक पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और कब्जों को बुलडोजर से हटाया। सालों से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। एसडीएम पार्थ गुप्ता और अंचलाधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था।
संवाद सूत्र, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरी-सनौली सड़क मार्ग स्थित मंझेली चौक पर वर्षों से जारी अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की।
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने दुकानों और कब्जों को प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर हटाया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम पार्थ गुप्ता, अंचलाधिकारी संजीव कुमार सिंह, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुदीन राम समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
कई वर्षों से स्थानीय दुकानदारों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था, जिसके कारण रोजाना घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती थी। राहगीरों से लेकर स्कूली बच्चों और मरीजों को भी जाम की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
एंबुलेंस तक घंटों जाम में फंस जाती थी। साथ ही मिट्टी माफियाओं के ट्रैक्टरों का लगातार आवागमन भी जाम को और बढ़ा देता था।
स्थानीय समाजसेवियों ने कई बार इस समस्या को जिला प्रशासन के समक्ष रखा था। इससे पूर्व भी प्रशासन द्वारा मंझेली हाट स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद दुकानदारों ने फिर से जगह घेरना शुरू कर दिया, जिससे समस्या और गंभीर हो गई।
इसी क्रम में प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश दिया था। अंचल प्रशासन ने मंझेली चौक की सरकारी भूमि का पैमाइश कर अतिक्रमण को चिह्नित किया था, जिसकी अंतिम समय सीमा शनिवार निर्धारित थी।
एसडीएम पार्थ गुप्ता ने बताया कि जाम की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी। वहीं, अंचलाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने कहा कि मंझेली और हरदा क्षेत्र में जाम की बड़ी समस्या थी, जिसे अब अतिक्रमण हटाकर काफी हद तक दूर कर दिया गया है।
अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जगी है कि अब सड़क पर सुगम यातायात बहाल रहेगा।
