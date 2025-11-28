Bulldozer Action: भागलपुर में गरजेगा बुलडोजर, 15 मुख्य मार्ग होंगे अतिक्रमण मुक्त

Language
    By Jitendra Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    भागलपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम ने माइकिंग कर लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। 15 प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया गया है, जहां संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। 

    मौके पर अतिक्रमण हटवाते अधिकारी और जवान। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है।

    शहरी क्षेत्र में अभियान की शुरुआत से पहले गुरुवार को नगर निगम की ओर से जगह-जगह माइकिंग कर लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। चेतावनी दी गई कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामग्री जब्त करने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।

    जिला प्रशासन ने 15 प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया है, जहां आए दिन जाम की स्थिति बनती है। इन मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है। रोस्टर के अनुसार मंगलवार से संयुक्त टीम द्वारा चरणबद्ध अभियान चलाया जाएगा।

    इसमें सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, यातायात डीएसपी, सिटी मैनेजर व अतिक्रमण दस्ता प्रभारी के साथ जिला द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी साथ रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से संयुक्त टीम अभियान चलाएगी। इसमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगी।

    तिलकामांझी चौक बस डिपो से खुलेंगे ऑटो-टोटो

    तिलकामांझी चौक के चारों ओर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में ट्रैफिक डीएसपी, सिटी मैनेजर और अतिक्रमण प्रभारी जयप्रकाश यादव ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम ने सड़क पर फैली दुकानों के सामान व ठेला-खोमचा हटवाए और 6800 रुपये जुर्माना वसूला।

    तिलकामांझी बस डिपो परिसर स्थित ऑटो स्टैंड का भी ट्रैफिक डीएसपी और सिटी मैनेजर ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ऑटो एवं टोटो चालकों के साथ वाहनों के पड़ाव की सुव्यवस्थित व्यवस्था को लेकर चर्चा की। योजना है कि बरारी एवं जीरो माइल रूट में चलने वाले ऑटो और टोटो बस स्टैंड से पूर्व बने निर्धारित आटो स्टैंड से ही सवारी भरेंगे।

    गुरुवार को चौराहे पर खड़े वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि सड़क पर खड़े होकर सवारी नहीं उठाए, ताकि मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। शुक्रवार से ऑटो स्टैंड से ही वाहन की आवाजाही होगी। इसके लिए स्टैंड में दो पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

    माइकिंग कर दी जा रही अग्रिम चेतावनी

    नगर निगम की ओर से तिलकामांझी चौक सहित विभिन्न मार्गों पर माइकिंग कर दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों को चेताया गया कि वे स्वयं ही सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटा लें। स्पष्ट किया गया कि निर्धारित सीमा से बाहर सड़क पर बढ़ाए गए शेड, रैक, ठेला-खोमचा, नाली या सड़क पर खड़े वाहन पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

    इन मार्गों पर लगता अधिक जाम

    • लोहिया पुल से स्टेशन चौक होते हुए तातारपुर चौक मुस्लिम स्कूल समपार तक
    • मेडिकल कॉलेज से तिलकामांझी चौक होते हुए जवारीपुर तक
    • तिलकामांझी चौक से बस डिपो तक
    • लोहिया पुल से अलीगंज चौक तक
    • शीतला स्थान चौक से मिरजानहाट होते हुए बबरगंज बागबाड़ी तक
    • परबत्ती चौक से असानंदपुर चौक
    • घंटाघर चौक से खलीफाबाग होते हुए कोतवाली से मंदरोजा तक
    • खलीकाबाग चौक से सुजागंज बाजार होते हुए स्टेशन चौक तक
    • ललमटिया थाना से चंपानगर मदनीनगर चौक तक
    • कचहरी चौक से घंटाघर चौक तक
    • सराय चौक से विश्वविद्यालय थाना तक
    • नरगा चौक से तांती बाजार होते हुए चंपानगर जैन मंदिर तक
    • तिलकामांझी चौक से हटिया रोड तक
    • गुडहट्टा चौक से जरलाही रोड
    • गुडहट्टा चौक से शीतला स्थान चौक तक