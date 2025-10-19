Language
    पूर्णिया में सड़क हादसा, ट्रैक्टर और कार की टक्कर में दो युवकों की मौत

    By Rajeev Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मनसाराम पुल के पास ट्रैक्टर और कार की टक्कर में चार युवक घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बमबम कुमार और अरुण कुमार साह के रूप में हुई है। ये हादसा तब हुआ जब वे एक जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    सड़क हादसे में दो लोगों की मौत। (जागरण)

    संवाद सूत्र, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मनसाराम पुल, मंझेली के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेलौरी-सनोली मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार के बीच हुई टक्कर में कार सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना के एसआई मणिलाल बैठा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेजा। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य युवकों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जीएमसीएच पूर्णिया में जारी है।

    मृतकों की पहचान बमबम कुमार (29 वर्ष), पिता दिलीप साह ग्राम-रामपुर घुसकी, वार्ड संख्या 8, थाना-मुफस्सिल, जिला-पूर्णिया तथा दूसरे युवक की पहचान अरुण कुमार साह नया टोला हासदा वार्ड 46 थाना सदर के रूप में की गई है।

    परिजनों ने बताया कि बमबम अपने तीन दोस्तों के साथ गुलाबबाग क्षेत्र में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। रात में लौटने के क्रम में उनकी कार के पीछे से तेज गति से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। मृतक बमबम साह के दो छोटे-छोटे दो बच्चे हैं।

    घटना से परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं, मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुदिन राम ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में परिजनों को सौंप दिया।