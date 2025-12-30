पूर्णिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों से मारपीट, मांगी 2 लाख की रंगदारी
पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जय शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों पर देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। डिग्गी पोखर के पास सो रहे मजदूरों से मा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पूर्णिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महाराजपुर पंचायत अंतर्गत डिग्गी पोखर के समीप रविवार की देर रात्रि बदमाशों ने जय शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे मजदूर के साथ मारपीट किया और उनसे मोबाइल व रुपये की लूटपाट कर ले गए। पीड़ित कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर मोनू सिंह ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
इस संबंध में पीड़ित मजदूर शकील अहमद, दिलनवाज, असगर आदि ने बताया कि वे लोग अपने तंबू में सोए हुए थे तभी रविवार को करीब 12:00 बजे रात में चार बदमाश भाला और हसुवा लेकर उन लोगों पर प्रहार कर दिया। उनलोगों के साथ मारपीट करने लगा और गले में हंसुआ लगा दिया और दो लाख रुपये की मांग करने लगा।
जब वे लोग बोले कि उन लोगों के पास रुपया कहां से आएगा तो उनमें से एक बदमाश ने एक साथी के सिर में भाला से प्रहार कर दिया जिससे उसका सिर फूट गया। इसके बाद वे लोग उन लोगों के पास से चार मोबाइल फोन, जिसका मूल्य करीब पचासी हजार रुपया है, तथा लगभग दो हजार रुपया नगदी लेकर चला गया।
जाते जाते धमकी देकर गया है कि अगर दो लाख रंगदारी नहीं दोगे तो अपने ठेकेदार से कह देना कि उसको काम करने नहीं देंगे। इतना कह कर वे सभी वहां से चल दिए। चारों बदमाश शराब के नशे में धुत थे। तब वे लोग अपने घायल साथी को लेकर पास के गांव में जाकर इलाज करवाया और इसकी सूचना अपने ठेकेदार को दिया।
वहीं, जयशंकर कंस्ट्रक्शन के मैनेजर मोनू सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुदीन राम ने कहा कि मामले की जानकारी फोन के माध्यम से मिली थी, लेकिन अब तक आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
