पूर्णिया में शीतलहर का प्रकोप जारी, अगले 48 घंटे घना कोहरा और ठंड का ऑरेंज अलर्ट
Bihar Weather: पूर्णिया में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। बर्फीली हवा लगातार अपने रफ्तार से चल रही है, जिससे ठंड में बेतहाशा वृद्धि जारी है। शनिवार को भी दिन में आठ-10 किमी की रफ्तार से चली पछुआ हवा ने कोल्ड डे बना दिया।
लगातार तीसरे दिन भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा जिससे कनकनी और शीतलहर से लोग परेशान रहे। घना कुहासा के कारण सूरज के भी दर्शन देर से हुए। दिन में 12 बजे के बाद ही सूरज देव कुहासे की ओट से बाहर निकल पाये लेकिन उसकी लौ मद्धम ही बनी रही।
वहीं, पछुआ सर्द हवा की रफ्तार के सामने सूरज की किरणें भी कुछ खास गरमी नहीं दे पाई और शीतलहर के कारण कनकनी बरकरार रही।
मौसम केंद्र पूर्णिया द्वारा शनिवार को अधिकतम तामपान 20.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी 48 घंटे मौसम की स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहेगी।
ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने 48 घंटे घना कुहासा रहने और शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ठंड व कुहासे का प्रकोप जारी है। शनिवार को सुबह घने कुहासा का असर देखने को मिला दिन में धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। दिन में 10 से12 किमी की रफ्तार से चली सर्द पछिया हवा के कारण धूप निकलने के बाद भी तापमान में इजाफा नहीं हुआ।
इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। वहीं, दोपहर एक बजे तक हल्के स्तर का कुहासा बना रहा। धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड व कनकनी से राहत नहीं मिली। जब तक धूप का असर बना रहा लोगों को हल्की सी राहत मिली।
वहीं, शाम चार बजते-बजते सर्द पछिया ठंड व कनकनी का असर और ज्यादा बढ़ गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए घने कुहासे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान अधिकांश जगहों पर घना कुहासा देखने को मिल सकता है। ठंड व कनकनी का असर अभी बना रहेगा। लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
पूर्णिया मौसम केंद्र के वैज्ञानिक सहायक राकेश कुमार ने बताया कि पश्चमी विक्षोभ असर बना हुआ है। शुक्रवार को रात 10 बजे से ही कुहासा का असर दिखना शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। अभी कोल्ड डे का असर बना रहेगा।
