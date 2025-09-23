Language
    पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली-मुंबई के लिए उड़ानें जल्द होंगी शुरू, 90% से अधिक बुकिंग से एयरलाइंस उत्साहित

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    पूर्णिया हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने के बाद एयरलाइंस कंपनियां उत्साहित हैं। त्योहारों के मौसम में उड़ानों में 90% से अधिक बुकिंग हो रही है। सोमवार को कोलकाता और अहमदाबाद के लिए कुल छह उड़ानों में 355 यात्रियों का आवागमन हुआ। अब पूर्णिया से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू करने की मांग उठ रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    मनोज कुमार, पूर्णिया। हाल ही में शुरू हुआ पूर्णिया एयरपोर्ट एयरलाइंस कंपनियों को फीलगुड करा रही है। खासकर त्योहारी सीजन में यहां से उड़ान भरने वाले विमान लगातार फुल चल रहे हैं।

    पूर्णिया आने वाले और जाने वाले विमान में औसतन 90 फीसद से अधिक सीटें बुक हो रहे हैं। सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्टार एयर और इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की तीन-तीन फ्लाइट का कोलकाता और अहमदाबाद के लिए आगमन और प्रस्थान हुआ।

    कुल छह फ्लाइट से पूर्णिया एयरपोर्ट से 355 यात्रियों का आवागमन हुआ। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कोलकाता के लिए इंडिगो और एयर स्टार कंपनी के दो विमान का आगमन और प्रस्थान हुआ।

    इसके अलावा अहमदाबाद के लिए स्टार एयर का एक विमान का आगमन और प्रस्थान हुआ। एयरपोर्ट पर कुल तीन जोड़ी विमानों का आगमन और प्रस्थान हुआ। जिसमें कुल 420 सीट में 355 बुक थी।

    90 फीसद से अधिक सीटें बुक

    उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से उड़ने वाली विमान में औसतन 90 फीसद से अधिक सीटें बुक हो रही हैं। जानकारों का कहना है कि 90 फीसद से अधिक बुकिंग कंपनियों के लिए लाभप्रद है। आन वाले दिनों में यहां से और शहरों के लिए एयरलाइंस कंपनियां आएंगी।

    बीते 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उसके बाद से ही यहां से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में पांच दिन फ्लाइट चल रही है।

    लेकिन अब तकनीकी समस्या को दूर करते हुए सप्ताह में सातों दिन के लिए फ्लाइट चलाने की अनुमति मिल गई है।

    पहले कोलकाता और अहमदाबाद के लिए एयर स्टार एयरवेज की फ्लाइट चल रही हैं, लेकिन अब इंडिगो ने भी कोलकाता के लिए सर्विस शुरू की है। इस बीच पूर्णिया से दिल्ली, मुंबई, बेगलुरू, हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट चलाने की मांग लगातार बढ़ रही है।

    कई प्रबुद्ध यात्रियों ने इस संबंध में एयरलाइंस आथोरिटी ऑफ इंडिया को ई-मेल भेजा है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव, सरोज भारती, पंकज कुमार भारतीय, रवि कुमार आदि ने एएआई से त्योहार सीजन से पहले बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू कराने की मांग की है।

    इधर एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि वे लोग दिल्ली, मुंबई आदि शहरों के लिए फ्लाइट चालू कराने के इच्छुक हैं। लेकिन स्लाट नहीं मिलने से इसमें देरी हो रही है।

    हालांकि, इंडिगो के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के लिए अभी लिंक फ्लाइट चल रही है। लेकिन जल्द ही सीधी फ्लाइट भी शुरू होगी।

    पूर्णिया एयरपोर्ट से 22 सितंबर को दैनिक प्रतिवेदन

    • आगमन विमानों की संख्या-03
    • प्रस्थान विमानों की संख्या-03
    • विमानों की कुल आवागमन संख्या-06
    • यात्री आगमन संख्या-168
    • यात्री प्रस्थान संख्या-187
    • यात्रियों की कुल आवागमन संख्या-355