    केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद पप्पू यादव, पूर्णिया को लेकर कर दी बड़ी डिमांड

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। पप्पू यादव ने पूर्णिया को वाणिज्यिक, शैक्षणिक और परिवहन केंद्र बताते हुए ...और पढ़ें

    पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर पूर्णिया को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने का आग्रह किया।

    इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से पूर्णिया में शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु मेगा पावर ग्रिड, सब-स्टेशन एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार कर निर्बाध एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

    सांसद पप्पू यादव ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पूर्णिया उत्तर भारत का एक उभरता हुआ वाणिज्यिक, शैक्षणिक और परिवहन केंद्र बन चुका है।

    यह जिला तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों-एनएच-31, एनएच-57 और एनएच-107 से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक सीधा संपर्क स्थापित होता है।

    पर्यटन के खुलेंगे नए अवसर

    उन्होंने बताया कि पूर्णिया सीमांचल अंचल का आर्थिक द्वार है और जल्द शुरू होने वाला पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र को राजधानी पटना और उत्तर-पूर्वी भारत से सीधे जोड़ देगा।

    इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। लेकिन यहां शहरी विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सतत शहरी अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं और नागरिक-केंद्रित शासन को लागू कर पूर्णिया को आधुनिक शहरी मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

    इसी क्रम में उन्होंने मंत्रालय से टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का भी अनुरोध किया, ताकि पूर्णिया की संभावनाओं का विधिवत आकलन हो सके और लगभग 20 लाख शहरी-ग्रामीण आबादी को इसका लाभ मिल सके।

    बदहाल बिजली व्यवस्था की ओर कराया ध्यान आकृष्ट

    अपने दूसरे पत्र में सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया जिले में बिजली व्यवस्था की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लिखा कि कृषि, व्यापार, शिक्षा और उभरते औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद जिले में विद्युत आपूर्ति संतोषजनक नहीं है।

    बार-बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज, अपर्याप्त सब-स्टेशन क्षमता और ट्रांसमिशन लाइनों की कमी से किसान, लघु एवं मध्यम उद्योग, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इकाइयां गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

    सांसद के अनुसार, फिलहाल पूर्णिया में 35 पावर सब-स्टेशन कार्यरत हैं, लेकिन बढ़ती मांग के अनुपात में यह संख्या अपर्याप्त है। कसबा और रुपौली-भवानीपुर के पास प्रस्तावित दो बड़े पावर ग्रिड और 10 नए सब-स्टेशन के निर्माण को जल्द पूरा करना अत्यंत आवश्यक है।

    उन्होंने कोसी क्षेत्र के सहरसा जिले में स्थापित 132 केवी और 400/220/132 केवी मेगा पावर ग्रिड का उदाहरण देते हुए कहा कि उसी तर्ज पर पूर्णिया में भी 220 या 230 kV का उच्च क्षमता वाला मेगा ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिए।

    पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में मेगा पावर ग्रिड की स्थापना से न केवल लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या दूर होगी, बल्कि सुपौल, खगड़िया और आसपास के जिलों को भी मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा।

    उन्होंने केंद्र सरकार से आईपीडीएस और आरडीएसएस जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत समर्पित औद्योगिक फीडर, नई 132/33 केवी ट्रांसमिशन लाइनें और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए त्वरित वित्तीय स्वीकृति देने का आग्रह किया।

    सांसद ने विश्वास जताया कि यदि इन प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो पूर्णिया जिले का समग्र विकास तेज होगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

