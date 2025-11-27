Pappu Yadav: दक्षिण भारत से जल्द जुड़ेगा पूर्णिया, एयरपोर्ट के नाम को लेकर पप्पू यादव ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर सरकार गंभीर होती, तो पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास और भी तेजी से हो सकता था। उन्होंने यह भी बताया कि कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद के बाद अब जल्द ही चेन्नई से भी पूर्णिया के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है।

यह जानकारी उन्हें केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु के पत्र के माध्यम से मिली है। सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम फणीश्वर नाथ रेणु या भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि दोनों ही विभूतियां पूर्णिया अंचल की पहचान और गौरव हैं, लेकिन राज्य सरकार इस विषय में लगातार लापरवाही बरत रही है।

उनके अनुसार, नामकरण में हो रही देरी सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, उड़ान 5.0 योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया था। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था और उसी दिन से यह कार्यशील हो गया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में यहां से इंडिगो और स्टार एयर की उड़ानों के माध्यम से कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 70 से अधिक अनुसूचित उड़ान संचालन हो रहे हैं। हालांकि, पूर्णिया-चेन्नई उड़ान को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया कि देश का घरेलू विमानन क्षेत्र अब नियंत्रणमुक्त है, इसलिए किसी भी नए रूट पर उड़ान शुरू करना पूरी तरह एयरलाइन कंपनियों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। इसके बावजूद, सांसद के अनुरोध को सभी घरेलू एयरलाइनों के साथ सकारात्मक विचार के लिए साझा कर दिया गया है।