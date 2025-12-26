पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही उजागर, घटिया सामग्री और मानक उल्लंघन पर भेजी गई जांच रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन, हरदा के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व धर्मेंद्र सहनी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रिपोर्ट भेजी है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि अर्धनिर्मित पंचायत सरकार भवन हरदा का भौतिक निरीक्षण किया जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गईं। जांच के दौरान यह सामने आया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

ईंट, बालू और सीमेंट का सही अनुपात में मिश्रण नहीं निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ईंट, बालू और सीमेंट का सही अनुपात में मिश्रण नहीं किया जा रहा है। घटिया गुणवत्ता की सामग्री के प्रयोग के कारण कुछ दीवारों में अभी से दरारें पड़ गई हैं। वहीं, निर्माण कार्य के दौरान डाले गए कॉलम और बीम की स्थिति भी काफी दयनीय पाई गई।

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण के दौरान किसी प्रकार का तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण बीम और कॉलम टेढ़े-मेढ़े ढंग से डाले गए हैं, जो निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं है। जांच से संबंधित साक्ष्य के तौर पर फोटो भी संलग्न कर जिला कार्यालय को भेजा गया हैं।

ग्रामीण स्तर पर लोगों के द्वारा विरोध बताते चलें कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कई पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें अनियमितता पाई बरती जा रही है। कई पंचायतों में इसका विरोध ग्रामीण स्तर पर लोगों के द्वारा किया भी जाता है लेकिन संवेदक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संवेदक का साफ कहना है कि जो भी काम किया जा रहा है वह सही है, लोगों के हल्ला करने से कुछ भी नहीं होने वाला है।