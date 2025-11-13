Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kasba vidhan sabha Chunav Result: कसबा में दिलचस्प हो सकता है मुकाबला, बागी बिगाड़ेंगे खेल

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:01 PM (IST)

    Kasba  election Result: कस्बा पूर्णिया विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्णिया लगता है। ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के आर एन मांड विजयी रहे थे। 2020 में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम लगातार तीसरी बार विजयी रहे थे। इस बार 13 प्रत्‍याशी मैदान में हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ड‍िजिटल डेस्‍क, कसबा (पूर्णि‍या)। कस्बा पूर्णिया विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्णिया लगता है। ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के आर एन मांड विजयी रहे थे। 2020 में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम लगातार तीसरी बार विजयी रहे थे। इस बार 13 प्रत्‍याशी मैदान में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस ने इस बार सीटिंग विधायक मो. अफाक आलम का टिकट काट कर मो. इरफान आलम को टिकट दिया है और लोजपा (आर) ने इस बार नितेश कुमार सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। वहीं, बसपा के सनोज कुमार चौहान, जन सुराज पार्टी के मो. इत्तेफाक आलम, एआईएमआईएम के मो. शहनवाज आलम चुनावी मैदान में हैं।