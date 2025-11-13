Kasba vidhan sabha Chunav Result: कसबा में दिलचस्प हो सकता है मुकाबला, बागी बिगाड़ेंगे खेल

ड‍िजिटल डेस्‍क, कसबा (पूर्णि‍या)। कस्बा पूर्णिया विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्णिया लगता है। ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1967 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के आर एन मांड विजयी रहे थे। 2020 में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम लगातार तीसरी बार विजयी रहे थे। इस बार 13 प्रत्‍याशी मैदान में हैं।