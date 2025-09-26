Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्णिया में 'आई लव मुहम्मद' वाले बैनर लगाने और फाड़ने पर तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

    By Manoj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:56 PM (IST)

    अररिया में आई लव मुहम्मद बैनर विवाद के बाद पूर्णिया के जोगी चक सोसा मुगल टोली में भी तनाव फैल गया। बैनर लगाने और फाड़ने की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की और दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीसीटीवी कैमरे के सहारे तीन लोग हुए चिन्हित, प्रशासनिक पहल पर स्थिति नियंत्रण में। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, हरदा, पूर्णिया। आई लव मुहम्मद पर विवाद की लपट अररिया से सरक पूर्णिया भी पहुंच गया है। जिले के मरंगा थाना क्षेत्र के जोगी चक सोसा मुगल टोली गांव की सीमा पर आई लव मुहम्मद संबंधी बैनर लगाने फिर इसे फाड़ने की घटना को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव तनाव पैदा हो गया ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी सूचना मिलते ही पुलिस व जिला प्रशासन तुरंत सचेष्ट हो गया और तत्परता पूर्ण कार्रवाई के चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

    घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी ज्योति शंकर, अंचलाधिकारी के नगर दिवाकर कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर दोनों ही समुदाय से संयम बरतने की अपील की।

    पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए बैनर लगाने वाले एवं नोचने वाले दोनों ही समुदाय के तीन लोगों की पहचान की गई। साथ ही दोनों की समुदाय के गणमान्य लोगों को बुलाकर सोसा ठाकुरबारी परिसर में आरोपितों से पूछताछ की गई और लिखित बांड भी बनाया गया।

    दोनों ही समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता जतायी और इसमें पूर्ण सहयोग की बात भी कही। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी गई है।

    स्थिति को नियंत्रित करने में मरंगा थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह, अपर थानाध्यक्ष विष्णुकांत, के नगर थानाध्यक्ष मुन्ना पटेल, कामाख्या ओपी प्रभारी राहुल कुमार, टाउन थाना की पुलिस, गोआसी मुखिया सह सांसद प्रतिनिधि अफरोज आलम, पूर्व प्रखंड प्रमुख मंजूर बैग, राजद प्रखंड अध्यक्ष आफताब आलम, उप मुखिया निरंजन मंडल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदय शुक्ला, वरुण साह, बन भाग चूनापुर के मुखिया अशफाक आलम व राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार आदि ने अहम भूमिका निभायी।