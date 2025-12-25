भोज से लौट रहे पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने चार संदिग्धों पर जताई आशंका

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जियागाछी कब्रिस्तान के समीप पूर्व से घात लगाये तीन बदमाशों ने भोज खाकर घर लौट रहे पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ दो गोलियां दाग दी। इसमें एक गोली पूर्व मुखिया के पैर में लगी तो दूसरी उनकी बुलेट मोटरसाइकिल की टंकी से लगकर छिटक गई।

जख्मी भोगा करियात पंचायत के पूर्व मुखिया मु. साजिद का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वे इसी पंचायत के छतिया गांव के रहने वाले हैं। घटना के दौरान बाइक पर उनका एक सहयोगी भी था, जो पूरी तरह सुरक्षित है। इस संबंध में पुलिस ने पीड़ित व उनके स्वजन का बयान दर्ज करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

घटना का कारण स्पष्ट नहीं घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आपसी दुश्मनी व भू-विवाद की बिंदु पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व मुखिया ने पुलिस को बताया कि वे अपने सहयोगी प्रकाश रजक के साथ शहर के लाइन बाजार में आयोजित एक भोज में भाग लेकर घर लौट रहे थे।

वे खुद बाइक चला रहे थे और उनका मित्र प्रकाश रजक पीछे बैठा था। वे लोग अपने घर छतिया लौट रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग के अपाचे बाइक पर सवार तीन लोग, उनकी बाइक को ओवरटेक कर आगे बढ़ गया।

वे दोनों बाइक से जब जियागाछी कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो देखा कि बीच सड़क वही अपाचे बाइक खड़ा है.। उसी के आसपास तीन लोग मफलर लगाकर खड़े थे। कुछ शंका होने पर उन्होंने तेजी से बाइक आगे बढ़ाई। हथियार से लगातार दो गोलियां चलाई इसी क्रम में एक बदमाश ने हथियार से लगातार दो गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उनके पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली उनके बुलेट बाइक के पेट्रोल टंकी से टकराया। उनके पैर से खून बहता रहा, लेकिन वे रुके नहीं। करीब एक किलोमीटर दूर अपने गांव जाकर ही वे रुके।

बाद में ग्रामीणों द्वारा उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस अस्पताल पहुंच पीड़ित का बयान लिया है। पूर्व मुखिया ने छतिया के दो और भटगामा के दो लोगों पर जानलेवा हमले की आशंका जतायी है।