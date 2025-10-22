Bihar News: 'डॉग कुमार' के नाम से आया निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन, चौंक गए अधिकारी
बनमनखी में 'डॉग कुमार' के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए एक फर्जी आवेदन सामने आया है। राजस्व अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अंचल कार्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में दिए गए नाम और पते फर्जी पाए गए हैं, और मोबाइल नंबर भी बंद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सोहन कुमार, बनमनखी (पूर्णिया)। बनमनखी में आरटीपीएस से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन दाखिल करने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसके आवेदक का नाम डॉग कुमार दिया गया है। जब जांच में इसका खुलासा हुआ तो बनमनखी के राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज ने बनमनखी अंचल कार्यालय के माध्यम से बनमनखी थाना में बुधवार को आवेदन देकर केस कराया।
थाना में दिए आवेदन में कहा गया है कि अंचल कार्यालय बनमनखी को निवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आठ अक्टूबर को एक आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन में आवेदक का नाम डॉग कुमार, पिता का नाम कुत्ता कुमार विस्वास, माता का नाम डौगी देवी विस्वास, प्रखंड एवं अनुमंडल बनमनखी, गांव एवं मौहल्ला रमजानी डौगी टोला, ग्राम पंचायत एवं वार्ड नंबर -111, डाकघर-डौगी टोला, थाना-बनमनखी, पिन कोड -854202 दर्ज है। मोबाइल नंबर 9955699339 दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा है कि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन से प्रतीत होता है कि अंचल कार्यालय के कर्मी को परेशान करने एवं अंचल कार्यालय की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का आवेदन किया गया है।
बनमनखी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस आवेदन में जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग किया गया है, वह बंद बताया जा रहा है।
इससे पूर्व, ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही विभागीय कर्मियों के पास पहुंचा, सभी लोग हैरत में पड़ गए। आनन-फानन इसकी जानकारी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को दी गई। उसके बाद इसकी जांच-पड़ताल शुरू हो गई। अधिकारियों को भी समझ में आ गया कि किसी ने विभाग को बदनाम करने के लिए ऐसी शरारत की है। आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
